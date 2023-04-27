Столтенберг: Я приветствую разговор Си и Зеленского, но Китай не осудил вторжение России
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приветствует состоявшийся 27 апреля разговор между президентом Владимиром Зеленским и лидером Китая Си Цзиньпином, но отметил, что Пекин до сих пор не осудил вторжение России. Об этом Столтенберг сказал сегодня на пресс-конференции в Люксембурге.
"Я одобряю телефонный разговор между президентом Зеленским и президентом Си. Я также думаю, что важно, чтобы Китай лучше понимал перспективы Украины. Это не меняет того факта, что Китай не смог осудить незаконную войну России, незаконное вторжение в Украину", – заявил генсек НАТО.
Он добавил, что "союзники по НАТО выразили решительную поддержку мирному плану президента Зеленского, который, конечно, включает в себя полное уважение территориальной целостности Украины".
- 26 апреля Зеленский и Си провели телефонный разговор.
- Зеленский объяснил Си, почему Китай не должен давать оружие России: Это продлевает войну.
- Зеленский в день разговора с Си назначил посла в Китае. Место пустовало с 2021 года.
- Он сказал Си Цзиньпину, что Украина освободит Крым и все земли, и напомнил о "едином Китае".
Читайте также: Китай "обязан" помочь восстановить территориальную целостность Украины — Еврокомиссия
Комментарии