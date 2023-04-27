Столтенберг: Я приветствую разговор Си и Зеленского, но Китай не осудил вторжение России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приветствует состоявшийся 27 апреля разговор между президентом Владимиром Зеленским и лидером Китая Си Цзиньпином, но отметил, что Пекин до сих пор не осудил вторжение России. Об этом Столтенберг сказал сегодня на пресс-конференции в Люксембурге.

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"Я одобряю телефонный разговор между президентом Зеленским и президентом Си. Я также думаю, что важно, чтобы Китай лучше понимал перспективы Украины. Это не меняет того факта, что Китай не смог осудить незаконную войну России, незаконное вторжение в Украину", – заявил генсек НАТО.

Он добавил, что "союзники по НАТО выразили решительную поддержку мирному плану президента Зеленского, который, конечно, включает в себя полное уважение территориальной целостности Украины".

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Наталія Медведєва

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