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Столтенберг: Я приветствую разговор Си и Зеленского, но Китай не осудил вторжение России

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2023, 13:42
Столтенберг: Я приветствую разговор Си и Зеленского, но Китай не осудил вторжение России - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: EPA)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приветствует состоявшийся 27 апреля разговор между президентом Владимиром Зеленским и  лидером Китая Си Цзиньпином, но отметил, что Пекин до сих пор не осудил вторжение России. Об этом Столтенберг сказал сегодня на пресс-конференции в Люксембурге.

"Я одобряю телефонный разговор между президентом Зеленским и президентом Си. Я также думаю, что важно, чтобы Китай лучше понимал перспективы Украины. Это не меняет того факта, что Китай не смог осудить незаконную войну России, незаконное вторжение в Украину", – заявил генсек НАТО.

Он добавил, что "союзники по НАТО выразили решительную поддержку мирному плану президента Зеленского, который, конечно, включает в себя полное уважение территориальной целостности Украины".

Читайте также: Китай "обязан" помочь восстановить территориальную целостность Украины — Еврокомиссия

Наталія Медведєва
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Владимир Зеленский Китай война йенс столтенберг си цзиньпин
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