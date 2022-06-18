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Сторонник "русского мира". Экс-мэра Рубежного будут судить за сотрудничество с оккупантами

Цей матеріал також доступний українською
18.06.2022, 14:25
Сторонник
Сергей Хортив (Фото - facebook.com, rmr.gov.ua)

Экс-мэра Рубежного Сергея Хортива будут судить за сотрудничество с оккупантами. Обвинительный акт прокуратура Луганской области уже направила в суд.

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По данным следствия, в марте 2022 года Хортив добровольно перешел на сторону врага, возглавив оккупированный город.

Кроме того, он публично поддержал захватнические действия России, в частности, так называемую "специальную военную операцию" и отрицал вооруженную агрессию России, призывая к сотрудничеству с оккупантами.

Ему грозит тюремный срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до пятнадцати лет.

  • Еще в марте 2014 года Хортив поддерживал призывы к России "ввести войска для защиты Донбасса". Когда Рубежное освободили – он продолжил распространять в городе пророссийские нарративы.
  • Мэром Рубежного он стал в октябре 2015 года. Хортива отстранили от должности 4 марта 2022 года.
  • К средине апреля СБУ уже задержала более 300 коллаборантов.

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Мария Макуха
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война коллаборационизм рубежное Сергей Хортив
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