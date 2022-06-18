Сторонник "русского мира". Экс-мэра Рубежного будут судить за сотрудничество с оккупантами
Экс-мэра Рубежного Сергея Хортива будут судить за сотрудничество с оккупантами. Обвинительный акт прокуратура Луганской области уже направила в суд.
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По данным следствия, в марте 2022 года Хортив добровольно перешел на сторону врага, возглавив оккупированный город.
Кроме того, он публично поддержал захватнические действия России, в частности, так называемую "специальную военную операцию" и отрицал вооруженную агрессию России, призывая к сотрудничеству с оккупантами.
Ему грозит тюремный срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до пятнадцати лет.
- Еще в марте 2014 года Хортив поддерживал призывы к России "ввести войска для защиты Донбасса". Когда Рубежное освободили – он продолжил распространять в городе пророссийские нарративы.
- Мэром Рубежного он стал в октябре 2015 года. Хортива отстранили от должности 4 марта 2022 года.
- К средине апреля СБУ уже задержала более 300 коллаборантов.
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