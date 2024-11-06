Стояногло признал поражение на выборах президента Молдовы

Александр Стояногло (Фото: STR/EPA)

Поддерживаемый пророссийскими политическими силами кандидат в президенты Молдовы Александр Стояногло признал поражение на выборах спустя два дня после того, как Центральная избирательная комиссия объявила о результатах второго тура голосования. Об этом говорится в обращении Стояногло.

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"Результаты показали, что мы проиграли, хотя здесь, в Молдове, мы победили. Большинство из вас выразило мне доверие, и я безмерно благодарен каждому. Это моральная победа, которая ясно дала понять: Молдова хочет перемен, и хочет их сейчас. Модова хочет справедливости, единства и уважения к людям", – сказал политик.

Он пообещал продолжить борьбу за "свободную, стабильную и успешную Молдову" и добавил, что это начало пути. По словам Стояногло, это не окончательное поражение, а только проигранное сражение.

"Мы на этом не остановимся. Признаем: нам нужна более широкая консолидация общества для построения современной и справедливой Молдовы", – подчеркнул он.

В то же время он раскритиковал действующую власть и назвал победу Маи Санду "слабой и искусственной".

"Ведь если триумф строится на грязи, страхе, ненависти и цензуре, поражение неизбежно. Это лишь вопрос времени. Манипуляции, язык ненависти и раскол не могут являться долгосрочной основой", — отметил Стояногло.

3 ноября в Молдове проходил второй тур президентских выборов, в котором Санду противостояла поддерживаемому пророссийскими силами Стояногло.

В тот же день Reuters писала, что Молдова предупредила ряд государств ЕС, что Россия попытается сорвать голосование эмигрантов на заграничных избирательных участках.

По результатам подсчета 100% голосов Санду официально победила на выборах. За нее проголосовали 55,33% (929 964), за ее оппонента – 44,67% (750 644).

4 ноября Партия социалистов Молдовы сообщила, что не признает результаты голосования за границей во втором туре выборов президента и считает "настоящим" победителем Стояногло.