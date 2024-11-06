Стояногло визнав поразку на виборах президента Молдови

Олександр Стояногло (Фото: STR/EPA)

Підтримуваний проросійськими політичними силами кандидат у президенти Молдови Олександр Стояногло визнав поразку на виборах через два дні після того, як Центральна виборча комісія оголосила результати другого туру голосування. Про це йдеться у зверненні Стояногло.

"Результати показали, що ми програли, хоча тут, у Молдові, ми перемогли. Більшість із вас висловила мені довіру, і я безмірно вдячний кожному. Це моральна перемога, яка ясно дала зрозуміти: Молдова хоче змін, і хоче їх зараз. Молдова прагне справедливості, єдності та поваги до людей", – сказав політик.

Він пообіцяв продовжити боротьбу за "вільну, стабільну й успішну Молдову" і додав, що це початок шляху. За словами Стояногло, це не остаточна поразка, а лише програна битва

"Ми на цьому не зупинимося. Визнаймо: нам потрібна ширша консолідація суспільства для побудови сучасної та справедливої ​​Молдови", – наголосив він.

Водночас він розкритикував чинну владу і назвав перемогу Маї Санду "слабкою та штучною".

"Адже якщо тріумф будується на бруді, страху, ненависті та цензурі, поразка неминуча. Це лише питання часу. Маніпуляції, мова ненависті та розкол не можуть бути довгостроковою основою", – зазначив Стояногло.

3 листопада у Молдові проходив другий тур президентських виборів, у якому Санду протистояла підтримуваному проросійськими силами Стояногло.

Того самого дня Reuters писала, що Молдова попередила низку держав ЄС, що Росія спробує зірвати голосування емігрантів на закордонних виборчих дільницях.

За результатами підрахунку 100% голосів Санду офіційно перемогла на виборах. За неї проголосували 55,33% (929 964), за її опонента – 44,67% (750 644).

4 листопада Партія соціалістів Молдови повідомила, що не визнає результати голосування за кордоном у другому турі виборів президента і вважає "справжнім" переможцем Стояногло.