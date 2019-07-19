Стойко о телемосте: Я бы это назвал Шатуном-2

Иван Стойко (фото - скриншот видео)

Телемост "Надо поговорить" должен был привести к протестным акциям, чем бы воспользовалась Россия. Об этом сегодня, 19 июля, на брифинге заявил советник министра внутренних дел, глава координационного штаба МВД Иван Стойко.

"Были попытки с российской стороны провести так называемый телемост "Надо поговорить". Что это было такое - мы понимаем. Это я бы назвал Шатуном-2. То есть, должны были состояться протестные акции, праворадикальные силы должны были громить телеканал, и на этом должна была сыграть Россия, как она любит это делать", - сказал он.

К этому же ряду, отметил Стойко, относится вояж в Россию представителей одной из политсил, баллотирующихся в Раду, имея ввиду поездки лидеров партии Оппозиционная платформа - За життя Юрия Бойко и Виктора Медведчука в РФ.

"И мы понимаем, на чьей стороне эта игра, кто заказчик, и мы это фиксируем", - сказал он.

12 июля подконтрольный куму президента страны-оккупанта Владимира Путина канал NewsOne и один из главных рупоров антиукраинской пропаганды - канал Россия 1 - намеревались провести совместный телемарафон "Надо поговорить". Позже телеканал отменил программу.