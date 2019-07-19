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19.07.2019, 13:57

Стойко о телемосте: Я бы это назвал Шатуном-2

Стойко о телемосте: Я бы это назвал Шатуном-2 - Фото
Иван Стойко (фото - скриншот видео)

Советник главы МВД рассказал, на какой сценарий событий с телемостом рассчитывала Россия

Телемост "Надо поговорить" должен был привести к протестным акциям, чем бы воспользовалась Россия. Об этом сегодня, 19 июля, на брифинге заявил советник министра внутренних дел, глава координационного штаба МВД Иван Стойко.

"Были попытки с российской стороны провести так называемый телемост "Надо поговорить". Что это было такое - мы понимаем. Это я бы назвал Шатуном-2. То есть, должны были состояться протестные акции, праворадикальные силы должны были громить телеканал, и на этом должна была сыграть Россия, как она любит это делать", - сказал он.

К этому же ряду, отметил Стойко, относится вояж в Россию представителей одной из политсил, баллотирующихся в Раду, имея ввиду поездки лидеров партии Оппозиционная платформа - За життя Юрия Бойко и Виктора Медведчука в РФ. 

"И мы понимаем, на чьей стороне эта игра, кто заказчик, и мы это фиксируем", - сказал он.

12 июля подконтрольный куму президента страны-оккупанта Владимира Путина канал NewsOne и один из главных рупоров антиукраинской пропаганды - канал Россия 1 - намеревались провести совместный телемарафон "Надо поговорить". Позже телеканал отменил программу.

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Теги: Иван Стойко
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