Страны G7 готовы делегировать независимых экспертов для отбора членов ВККС

Страны Большой семерки готовы делегировать независимых экспертов для участия в отборе членов Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). Об этом сообщили в Twitter послы G7.

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Как отмечается, послы G7 приветствовали принятие Верховной Радой законопроекта о перезапуске ВККС и ждут окончательного текста в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

"Перезагрузка ВККС является решающим шагом во всесторонней судебной реформе Украины", – говорится в сообщении.

Послы, в частности, приветствовали то, что этот закон поддержали несколько партий.

Дипломаты также подчеркнули готовность стран Большой семерки поддержать процесс отбора в ВККС делегированием независимых экспертов и выразили надежду на необходимую и не менее важную реформу Высшего совета правосудия.

Послы G7 хотят видеть окончательный текст закона, поскольку теоретически в него еще могут быть внесены "технико-юридические правки", в результате которых международные эксперты могут лишиться определяющего голоса в отборе членов ВККС – об этом предупреждал глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

21 мая США и ЕС призвали Украину обеспечить существенную роль независимых экспертов в ВСП и ВККС.

29 июня Рада приняла во втором чтении законопроект №3711-д о восстановлении работы ВККС, утвердив при этом правки, рекомендованные Венецианской комиссией.

США и ЕС приветствовали принятие закона о перезапуске ВККС.

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Наталия Медведева

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