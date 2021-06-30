Страны G7 готовы делегировать независимых экспертов для отбора членов ВККС
Страны Большой семерки готовы делегировать независимых экспертов для участия в отборе членов Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). Об этом сообщили в Twitter послы G7.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Как отмечается, послы G7 приветствовали принятие Верховной Радой законопроекта о перезапуске ВККС и ждут окончательного текста в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.
"Перезагрузка ВККС является решающим шагом во всесторонней судебной реформе Украины", – говорится в сообщении.
Послы, в частности, приветствовали то, что этот закон поддержали несколько партий.
Дипломаты также подчеркнули готовность стран Большой семерки поддержать процесс отбора в ВККС делегированием независимых экспертов и выразили надежду на необходимую и не менее важную реформу Высшего совета правосудия.
Послы G7 хотят видеть окончательный текст закона, поскольку теоретически в него еще могут быть внесены "технико-юридические правки", в результате которых международные эксперты могут лишиться определяющего голоса в отборе членов ВККС – об этом предупреждал глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.
- 21 мая США и ЕС призвали Украину обеспечить существенную роль независимых экспертов в ВСП и ВККС.
- 29 июня Рада приняла во втором чтении законопроект №3711-д о восстановлении работы ВККС, утвердив при этом правки, рекомендованные Венецианской комиссией.
- США и ЕС приветствовали принятие закона о перезапуске ВККС.
Читайте также: Зеленский о новом законе: Теперь судебная мафия не сможет влиять на ВККС
Комментарии