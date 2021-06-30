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Страны G7 готовы делегировать независимых экспертов для отбора членов ВККС

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2021, 20:39
Страны G7 готовы делегировать независимых экспертов для отбора членов ВККС - Фото
G7 (фото - depositphotos.com)

Страны Большой семерки готовы делегировать независимых экспертов для участия в отборе членов Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). Об этом сообщили в Twitter послы G7.

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Как отмечается, послы G7 приветствовали принятие Верховной Радой законопроекта о перезапуске ВККС и ждут окончательного текста в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

"Перезагрузка ВККС является решающим шагом во всесторонней судебной реформе Украины", – говорится в сообщении.

Послы, в частности, приветствовали то, что этот закон поддержали несколько партий.

Дипломаты также подчеркнули готовность стран Большой семерки поддержать процесс отбора в ВККС делегированием независимых экспертов и выразили надежду на необходимую и не менее важную реформу Высшего совета правосудия.

Послы G7 хотят видеть окончательный текст закона, поскольку теоретически в него еще могут быть внесены "технико-юридические правки", в результате которых международные эксперты могут лишиться определяющего голоса в отборе членов ВККС – об этом предупреждал глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Читайте также: Зеленский о новом законе: Теперь судебная мафия не сможет влиять на ВККС

Наталия Медведева
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судебная реформа g7 ВККС
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