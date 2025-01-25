Студентов, которые откажутся от базовой военной подготовки, будут отчислять – Минобороны

Теоретический курс будет для всех студентов, а практическую часть должны пройти все мужчины, пригодные по состоянию здоровья

Фото: Минобороны

С сентября 2025 года студенты украинских вузов будут проходить обязательную общевойсковую подготовку. Мужчины, которые откажутся от практической подготовки, будут отчислены из вуза, сообщили в Минобороны.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Отмечается, что базовая общевойсковая подготовка предусматривает 300 академических часов: теоретический курс (90 академических часов) будет проводиться непосредственно в учебных заведениях, практический курс (210 академических часов) будет реализовываться в специальных учебных центрах ВСУ.

Соискатели высшего образования на базе среднего образования будут проходить подготовку на втором году обучения, а имеющие степень младшего специалиста или младшего бакалавра — на первом году.

Практические занятия будут проводиться с использованием стандартного стрелкового вооружения Вооруженных сил Украины. В частности, это автоматы, пулеметы и гранатометы.

Теоретический курс будет для всех студентов, а практическую часть должны пройти все мужчины, пригодные по состоянию здоровья. Женщины могут участвовать в практических занятиях добровольно, став на военный учет.

Мужчины, которые откажутся от практической подготовки, будут отчислены из вуза.

После базовой общевойсковой подготовки студенты приносят присягу и получают сертификат и военную специальность, освобождающую их от обязательной военной службы, отметили в ведомстве.

Также прохождение подготовки станет обязательным условием для трудоустройства на государственную службу или органы местного самоуправления.

Перед началом практической части все участники пройдут медицинское освидетельствование в соответствии с Положением о военно-врачебной экспертизе в ВСУ. Лица, признанные непригодными к военной службе, будут освобождены от практического курса.

31 декабря 2024 года президент Зеленский подписал закон о праве на отсрочку прошедших плен гражданским.

9 января 2025 года Рада приняла в целом закон о базовой военной подготовке и внесла некоторые изменения.