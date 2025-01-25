Студентів, які відмовляться проходити базовий вишкіл, відраховуватимуть – Міноборони

Теоретичний курс буде для всіх студентів, а практичну частину повинні пройти всі чоловіки, придатні за станом здоров'я

Фото: Міноборони

З вересня 2025 року студенти українських вишів проходитимуть обов'язковий загальновійськовий вишкіл. Чоловіки, які відмовляться від практичної підготовки, будуть відраховані зі вищого навчального закладу, повідомили у Міноборони.

Зазначається, що базова загальновійськова підготовка передбачає 300 академічних годин: теоретичний курс (90 академічних годин) проводитиметься безпосередньо у закладах освіти, практичний курс (210 академічних годин) реалізовуватиметься у спеціальних навчальних центрах ЗСУ.

Здобувачі вищої освіти на базі середньої освіти будуть проходити підготовку на другому році навчання, а ті, хто має ступінь молодшого спеціаліста чи молодшого бакалавра, — на першому році.

Практичні заняття проводитимуться з використанням стандартного стрілецького озброєння Збройних Сил України. Зокрема це автомати, кулемети та гранатомети.

Теоретичний курс буде для всіх студентів, а практичну частину повинні пройти всі чоловіки, придатні за станом здоров'я. Жінки можуть брати участь у практичних заняттях добровільно, ставши на військовий облік.

Чоловіки, які відмовляться від практичної підготовки, будуть відраховані з вищого навчального закладу.

Після базової загальновійськової підготовки студенти складають присягу та отримують сертифікат і військову спеціальність, що звільняє їх від обов'язкової військової служби, наголосили у відомстві.

Також проходження підготовки стане обов'язковою умовою для працевлаштування на державну службу чи в органи місцевого самоврядування.

Перед початком практичної частини всі учасники пройдуть медичний огляд відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ. Особи, визнані непридатними до військової служби, будуть звільнені від практичного курсу.

31 грудня 2024 року президент Зеленський підписав закон про право на відстрочку цивільним, які пройшли полон.

9 січня 2025 року Рада ухвалила в цілому закон про базовий військовий вишкіл та внесла деякі зміни.