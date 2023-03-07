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Суд Болгарии признал конституционной военную помощь ВСУ: проверку требовали 50 депутатов

Цей матеріал також доступний українською
07.03.2023, 21:52
Суд Болгарии признал конституционной военную помощь ВСУ: проверку требовали 50 депутатов - Фото
Работает украинская артиллерия (фото - Сухопутные войска ВСУ)

Конституционный суд Болгарии признал конституционной военную помощь Украине. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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Сегодня, 7 марта, Конституционный суд Болгарии отклонил ходатайство 50 депутатов Национального собрания о признании неконституционным предоставления Украине военной и военно-технической помощи. 

Решение было принято девятью голосами "за" и одним голосом "против". 

В январе Конституционный суд Болгарии начал готовить дело по заявлению 50 представителей от партий Възраждане и БСП за България о признании антиконституционными двух решений Нацсобрания от 3 ноября 2022 года и 9 декабря 2022 года – оба касались оказания военной помощи Украине.

В Конституционном суде Украины заявили, что это дело будет для болгарского суда "тестом на соблюдение европейских ценностей".

Читайте также: История тайной помощи вопреки всему. Как Болгария спасала Украину в решающие месяцы – Welt

Оксана Житнюк
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