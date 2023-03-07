Суд Болгарии признал конституционной военную помощь ВСУ: проверку требовали 50 депутатов
Конституционный суд Болгарии признал конституционной военную помощь Украине. Об этом сообщает пресс-служба суда.
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Сегодня, 7 марта, Конституционный суд Болгарии отклонил ходатайство 50 депутатов Национального собрания о признании неконституционным предоставления Украине военной и военно-технической помощи.
Решение было принято девятью голосами "за" и одним голосом "против".
В январе Конституционный суд Болгарии начал готовить дело по заявлению 50 представителей от партий Възраждане и БСП за България о признании антиконституционными двух решений Нацсобрания от 3 ноября 2022 года и 9 декабря 2022 года – оба касались оказания военной помощи Украине.
В Конституционном суде Украины заявили, что это дело будет для болгарского суда "тестом на соблюдение европейских ценностей".
- 3 ноября 2022-го болгарские депутаты решили, что Болгария должна направить оружие в Украину и усилить собственную обороноспособность.
- 9 декабря парламент Болгарии утвердил первый с начала полномасштабной войны пакет военной помощи Украине.
- По данным Euractiv, Болгария за год через посредников отправила Украине вооружения на $1 млрд. NYT сообщает, что Болгария возобновила производство снарядов советского образца для Украины.
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