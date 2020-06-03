"Суд" оккупантов в Крыму арестовал похищенного украинского военного

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"Киевский районный суд" во временно оккупированном Россией Симферополе арестовал на 30 суток украинского военного Евгения Добринского. Об этом сообщает Интерфакс.

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Оккупационные власти обвиняют Добринского в якобы "незаконном пересечении границы". Там заявили, что украинский военный арестован до 1 июля, поскольку "после задержания он пытался сбежать".

30 мая на административной границе оккупированного Россией Крыма с Херсонской областью пропал украинский военный . В Военной службе правопорядка в ВСУ предполагают, что его похитили.

По информации журналиста Юрия Бутусова, "в батальон звонил представитель российских спецслужб ", чтобы уточнить личные данные пропавшего солдата.

есто службы украинского военного, которого предположительно похитили, находится примерно в тысяче метров от оккупированного Крыма. 31 мая в ВСУ уточнили , что м

в ФСБ РФ заявили , что они "задержали" украинского военного Евгения Добринского за якобы "незаконное пересечение границы". 2 июня

США выразили обеспокоенность в связи с информацией о российскими спецслужбами похищенного украинского военного. 3 июня в"задержании"