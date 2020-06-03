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"Суд" оккупантов в Крыму арестовал похищенного украинского военного

"Суд" оккупантов в Крыму арестовал похищенного украинского военного - Фото
Фото: ЕРА
03.06.2020, 13:00

30 мая на административной границе оккупированного Россией Крыма с Херсонской областью пропал украинский военный. В ВСУ предположили, что его похитили

"Киевский районный суд" во временно оккупированном Россией Симферополе арестовал на 30 суток украинского военного Евгения Добринского. Об этом сообщает Интерфакс

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Оккупационные власти обвиняют Добринского в якобы "незаконном пересечении границы". Там заявили, что украинский военный арестован до 1 июля, поскольку "после задержания он пытался сбежать".

  • 30 мая на административной границе оккупированного Россией Крыма с Херсонской областью пропал украинский военный. В Военной службе правопорядка в ВСУ предполагают, что его похитили.
  • По информации журналиста Юрия Бутусова, "в батальон звонил представитель российских спецслужб", чтобы уточнить личные данные пропавшего солдата.
  • 31 мая в ВСУ уточнили, что место службы украинского военного, которого предположительно похитили, находится примерно в тысяче метров от оккупированного Крыма.
  • 2 июня в ФСБ РФ заявили, что они "задержали" украинского военного Евгения Добринского за якобы "незаконное пересечение границы".
  • 3 июня в США выразили обеспокоенность в связи с информацией о "задержании" российскими спецслужбами похищенного украинского военного.
Владислав Сердюк
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