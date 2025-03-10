Суд оставил генерала Галушкина в СИЗО, хотя адвокат просил домашний арест
Киевский апелляционный суд оставил под стражей бывшего командующего оперативно-тактической группировкой "Харьков" Юрия Галушкина. Хотя защита просил отпустить бригадного генерала под круглосуточный домашний арест, сообщает Общественное.
Отмечается, что судебное заседание проходило в закрытом режиме. Суд оставил в силе решение первой инстанции – Галушкин пробудет в СИЗО до 20 марта.
Адвокат бригадного генерала Дмитрий Круговой заявил, что защита будет пытаться доказать ошибку в решениях экс-начальника ОТУ "Харьков". В то же время прокуратура обвиняет Галушкина в небрежном отношении к военной службе и ненадлежащей обороне Харьковской области в 2024 году.
"Мы считаем, что на сегодняшний день просто бессмысленны обвинения в преднамеренных действиях генерала Галушкина, которые были направлены на пособничество в самовольном оставлении поля боя и отказ действовать оружием в отношении личного состава воинских частей, которые были задействованы в оборонных операциях на Харьковском направлении", – сообщил адвокат.
Следующее заседание назначено на 13 марта.
- 20 января Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины задержали генерала Юрия Галушкина, генерал-лейтенанта Артура Горбенко и полковника Илью Лапина по делу о провале обороны Харьковской области в мае 2024 года.
- 21 января суд избрал меры пресечения Галушкину и Лапину – содержание под стражей, а уже 22 января ДБР сообщило о разоблачении новых фактов по обороне Липцев Харьковской области.
- 24 января генерала Галушкина заключили под стражу без права на внесение залога.
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