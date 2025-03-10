Суд залишив генерала Галушкіна в СІЗО, хоча адвокат просив домашній арешт
Київський апеляційний суд залишив під вартою колишнього командувача оперативно-тактичним угрупуванням "Харків" Юрія Галушкіна. Хоча захист просив відпустити бригадного генерала під цілодобовий домашній арешт, повідомляє Суспільне.
Зазначається, що судове засідання проходило у закритому режимі. Суд залишив у силі рішення першої інстанції – Галушкін пробуде у СІЗО до 20 березня.
Адвокат бригадного генерала Дмитро Круговий заявив, що захист намагатиметься довести помилку у рішеннях ексначальника ОТУ "Харків". Водночас прокуратура звинувачує Галушкіна у недбалому ставленні до військової служби та неналежній обороні Харківської області у 2024 році.
"Ми вважаємо, що на сьогодні просто безглуздими є звинувачення щодо умисних дій генерала Галушкіна, що були направлені на пособництво в самовільному залишенні поля бою і відмовою діяти зброєю щодо особового складу військових частин, які були залучені в оборонні операції на Харківському напрямку", – повідомив адвокат.
Наступне засідання призначене на 13 березня.
- 20 січня, Державне бюро розслідувань і Служба безпеки України затримали генерала Юрія Галушкіна, генерал-лейтенанта Артура Горбенка та полковника Іллю Лапіна у справі про провал оборони Харківщини у травні 2024 року.
- 21 січня суд обрав запобіжні заходи Галушкіну й Лапіну – тримання під вартою, а вже 22 січня ДБР повідомило про викриття нових фактів щодо оборони Липців Харківської області.
- 24 січня генерала Галушкіна взяли під варту без права на внесення застави.
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