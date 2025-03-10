Суд залишив генерала Галушкіна в СІЗО, хоча адвокат просив домашній арешт

Захист генерала хоче довести помилку у його рішеннях, а не умисні дії

Генерал Юрій Галушкін (Фото: ukrinform.ua)

Київський апеляційний суд залишив під вартою колишнього командувача оперативно-тактичним угрупуванням "Харків" Юрія Галушкіна. Хоча захист просив відпустити бригадного генерала під цілодобовий домашній арешт, повідомляє Суспільне.

Зазначається, що судове засідання проходило у закритому режимі. Суд залишив у силі рішення першої інстанції – Галушкін пробуде у СІЗО до 20 березня.

Адвокат бригадного генерала Дмитро Круговий заявив, що захист намагатиметься довести помилку у рішеннях ексначальника ОТУ "Харків". Водночас прокуратура звинувачує Галушкіна у недбалому ставленні до військової служби та неналежній обороні Харківської області у 2024 році.

"Ми вважаємо, що на сьогодні просто безглуздими є звинувачення щодо умисних дій генерала Галушкіна, що були направлені на пособництво в самовільному залишенні поля бою і відмовою діяти зброєю щодо особового складу військових частин, які були залучені в оборонні операції на Харківському напрямку", – повідомив адвокат.

Наступне засідання призначене на 13 березня.