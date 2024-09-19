Суд оставил Тищенко под домашним арестом еще на два месяца
Николай Тищенко (Фото: пресс-служба Слуги народа)

В четверг, 19 сентября, Печерский районный суд Киева продлил на два месяца меру пресечения народному депутату Николаю Тищенко. Об этом сообщили Суспильне и Офис генерального прокурора.

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По данным ОГП, нардепу, подозреваемому в незаконном лишении свободы человека, продлен круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета до 16 ноября 2024 года. Прокуратура не называет имени подозреваемого, но, судя по обнародованной информации, речь идет о Тищенко.

Суспильне сообщило, что адвокаты нардепа просили суд изменить меру пресечения на ночной домашний арест (с 00:00 до 07:00) или отпустить его под личное обязательство. Тищенко также просил отпустить его под личное обязательство.

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Николай Тищенкосуддомашний арест