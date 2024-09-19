Суд оставил Тищенко под домашним арестом еще на два месяца

Николай Тищенко (Фото: пресс-служба Слуги народа)

В четверг, 19 сентября, Печерский районный суд Киева продлил на два месяца меру пресечения народному депутату Николаю Тищенко. Об этом сообщили Суспильне и Офис генерального прокурора.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

По данным ОГП, нардепу, подозреваемому в незаконном лишении свободы человека, продлен круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета до 16 ноября 2024 года. Прокуратура не называет имени подозреваемого, но, судя по обнародованной информации, речь идет о Тищенко.

Суспильне сообщило, что адвокаты нардепа просили суд изменить меру пресечения на ночной домашний арест (с 00:00 до 07:00) или отпустить его под личное обязательство. Тищенко также просил отпустить его под личное обязательство.

Тищенко фигурирует в деле об избиении бывшего бойца спецподразделения Kraken в Днепре, который гулял по центру города с младенцем в коляске. Тищенко приезжал в город, чтобы якобы "бороться с нелегальными офисами и ботофермами". Нардеп впоследствии заявил, что пострадавший якобы связан с мошеннической ботофермой.

25 июня Тищенко получил подозрение по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего. В тот же день суд отправил его под домашний арест.

3 июля Тищенко пытался обжаловать свою меру пресечения, однако суд оставил его под круглосуточным домашним арестом.

Читайте также: Ермак о видео конфликта Тищенко с бойцом Kraken в Днепре: Давно не понимаю его поступков