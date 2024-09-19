Суд залишив Тищенка під домашнім арештом ще на два місяці

Микола Тищенко (Фото: пресслужба Слуги народу)

У четвер, 19 вересня, Печерський районний суд Києва продовжив на два місяці запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку. Про це повідомили Суспільне та Офіс генерального прокурора.

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За даними ОГП, нардепу, підозрюваному у незаконному позбавленні волі людини, продовжено цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета до 16 листопада 2024 року. Прокуратура не називає імені підозрюваного, але, судячи з оприлюдненої інформації, йдеться про Тищенка.

Суспільне повідомило, що адвокати нардепа просили суд змінити запобіжний захід на нічний домашній арешт (з 00:00 до 07:00) або відпустити його під особисте зобов’язання. Тищенко також просив відпустити його під особисте зобов'язання.

Тищенко фігурує у справі про побиття колишнього бійця спецпідрозділу Kraken у Дніпрі, який гуляв центром міста з немовлям у колясці. Тищенко приїздив до міста, щоб нібито "боротись із нелегальними офісами та ботофермами". Нардеп згодом заявив, що постраждалий нібито пов’язаний із шахрайською ботофермою.

25 червня Тищенко отримав підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця. Того самого дня суд відправив його під домашній арешт.

3 липня Тищенко намагався оскаржити свій запобіжний захід, проте суд залишив його під цілодобовим домашнім арештом.

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