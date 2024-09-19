Суд залишив Тищенка під домашнім арештом ще на два місяці
У четвер, 19 вересня, Печерський районний суд Києва продовжив на два місяці запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку. Про це повідомили Суспільне та Офіс генерального прокурора.
Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами
За даними ОГП, нардепу, підозрюваному у незаконному позбавленні волі людини, продовжено цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета до 16 листопада 2024 року. Прокуратура не називає імені підозрюваного, але, судячи з оприлюдненої інформації, йдеться про Тищенка.
Суспільне повідомило, що адвокати нардепа просили суд змінити запобіжний захід на нічний домашній арешт (з 00:00 до 07:00) або відпустити його під особисте зобов’язання. Тищенко також просив відпустити його під особисте зобов'язання.
- Тищенко фігурує у справі про побиття колишнього бійця спецпідрозділу Kraken у Дніпрі, який гуляв центром міста з немовлям у колясці. Тищенко приїздив до міста, щоб нібито "боротись із нелегальними офісами та ботофермами". Нардеп згодом заявив, що постраждалий нібито пов’язаний із шахрайською ботофермою.
- 25 червня Тищенко отримав підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця. Того самого дня суд відправив його під домашній арешт.
- 3 липня Тищенко намагався оскаржити свій запобіжний захід, проте суд залишив його під цілодобовим домашнім арештом.
Читайте також: Єрмак про відео конфлікту Тищенка з бійцем Kraken у Дніпрі: Давно не розумію його вчинків