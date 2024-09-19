Суд залишив Тищенка під домашнім арештом ще на два місяці
Микола Тищенко (Фото: пресслужба Слуги народу)

У четвер, 19 вересня, Печерський районний суд Києва продовжив на два місяці запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку. Про це повідомили Суспільне та Офіс генерального прокурора.

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За даними ОГП, нардепу, підозрюваному у незаконному позбавленні волі людини, продовжено цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета до 16 листопада 2024 року. Прокуратура не називає імені підозрюваного, але, судячи з оприлюдненої інформації, йдеться про Тищенка.

Суспільне повідомило, що адвокати нардепа просили суд змінити запобіжний захід на нічний домашній арешт (з 00:00 до 07:00) або відпустити його під особисте зобов’язання. Тищенко також просив відпустити його під особисте зобов'язання.

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суддомашній арештМикола Тищенко