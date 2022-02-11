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Суд оставил в силе личное обязательство для Порошенко

Цей матеріал також доступний українською
11.02.2022, 15:40
Суд оставил в силе личное обязательство для Порошенко - Фото
Петр Порошенко (Фото: Zurab Kurtsikidze/ЕРА)
Сегодня, 11 февраля, Апелляционный суд Киева оставил подозреваемому в госизмене пятому президенту Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства. Трансляция заседания велась в YouTube.
Судья огласил решение: оставить без изменений меру пресечения для Порошенко в виде личного обязательства. Полный текст решения будет озвучен 16 февраля, в 16:30.
Печерский суд Киева избрал меру пресечения 19 января. Личное обязательство предусматривает, что Порошенко запрещено покидать Киев и Киевскую область, а также он должен был сдать паспорта.

Решением недовольны как пятый президент, так и сторона обвинения. Офис генпрокурора просил для Порошенко арест с альтернативой залога 1 млрд грн.

Порошенко после заседания обвинил действующую власть в политическом преследовании и заявил, что его команда требует отозвать подозрение, закрыть производство, принести извинения и привлечь к ответственности всех причастных к открытию против него дела.

Госбюро расследований считает, что сегодняшним решением "суд фактически признал, что подозрение депутату было вручено законным способом, является обоснованным и подтверждается надлежащими доказательствами".

Читайте также: ГБР заявляет, что Порошенко "хочет сорвать следствие и политизирует процесс"

Оксана Житнюк
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Петр Порошенко суд госизмена апелляция личное обязательство
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