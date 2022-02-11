Суд оставил в силе личное обязательство для Порошенко

Судья огласил решение: оставить без изменений меру пресечения для Порошенко в виде личного обязательства. Полный текст решения будет озвучен 16 февраля, в 16:30.

Решением недовольны как пятый президент, так и сторона обвинения. Офис генпрокурора просил для Порошенко арест с альтернативой залога 1 млрд грн.

Порошенко после заседания обвинил действующую власть в политическом преследовании и заявил, что его команда требует отозвать подозрение, закрыть производство, принести извинения и привлечь к ответственности всех причастных к открытию против него дела.

Госбюро расследований считает, что сегодняшним решением "суд фактически признал, что подозрение депутату было вручено законным способом, является обоснованным и подтверждается надлежащими доказательствами".

Суд арестовал все имущество Порошенко. Однако Слідство.інфо сообщало, что он спас бизнес от ареста, вовремя переписав его на сына.

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