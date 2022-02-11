Суд оставил в силе личное обязательство для Порошенко
11.02.2022, 15:40
Петр Порошенко (Фото: Zurab Kurtsikidze/ЕРА)
Сегодня, 11 февраля, Апелляционный суд Киева оставил подозреваемому в госизмене пятому президенту Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства. Трансляция заседания велась в YouTube.
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Судья огласил решение: оставить без изменений меру пресечения для Порошенко в виде личного обязательства. Полный текст решения будет озвучен 16 февраля, в 16:30.
Печерский суд Киева избрал меру пресечения 19 января. Личное обязательство предусматривает, что Порошенко запрещено покидать Киев и Киевскую область, а также он должен был сдать паспорта.
Решением недовольны как пятый президент, так и сторона обвинения. Офис генпрокурора просил для Порошенко арест с альтернативой залога 1 млрд грн.
Порошенко после заседания обвинил действующую власть в политическом преследовании и заявил, что его команда требует отозвать подозрение, закрыть производство, принести извинения и привлечь к ответственности всех причастных к открытию против него дела.
Госбюро расследований считает, что сегодняшним решением "суд фактически признал, что подозрение депутату было вручено законным способом, является обоснованным и подтверждается надлежащими доказательствами".
- Порошенко подозревают в госизмене по делу о торговле углем с временно оккупированным Донбассом в 2014-2015 годах. По этому же делу подозревают нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука и экс-министра энергетики Владимира Демчишина.
- Порошенко считает дело политически мотивированным властью президента Владимира Зеленского.
- Суд арестовал все имущество Порошенко. Однако Слідство.інфо сообщало, что он спас бизнес от ареста, вовремя переписав его на сына.
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