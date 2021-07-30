Суд отказался отменять домашний арест для Медведчука
30.07.2021, 16:18
Виктор Медведчук (Фото: пресс-служба ОПЗЖ)
Киевский апелляционный суд оставил в силе решение о домашнем аресте нардепа из фракции ОПЗЖ Виктора Медведчука.
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Заседание суда прошло сегодня, 30 июля 2021 года. Адвокаты Медведчука просили суд отменить решение Печерского суда о его домашнем аресте до 7 сентября.
Суд отклонил апелляционную жалобу адвокатов и оставил решение о домашнем аресте в силе.
Политику запрещено покидать место жительства за исключением случаев, если ему понадобится медицинская помощь.
- 11 мая 2021 года СБУ пришла с обысками домой к Медведчуку и в офис ОПЗЖ: ему и депутату ОПЗЖ Тарасу Козаку сообщили о подозрении в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму. По данным СБУ, Козак находится в РФ.
- По версии следствия, оба в 2015-м вступили в предварительный сговор с властями РФ для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря.
- Также в СБУ говорят, что Медведчук направлял Козаку в РФ секретные данные о расположении военных ВСУ. К уголовному делу относится создание организации Проминь: она якобы должна была вербовать украинцев в интересах РФ.
- 13 мая Печерский районный суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля.
- 9 июля Печерский суд продлил домашний арест Медведчука до 7 сентября.
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