Суд отклонил иск о назначении Богдана: Это не касается истца

Андрей Богдан (скриншот видео)

Верховный суд отказал в открытии производства по иску о назначении Андрея Богдана, который подпадает под действие закона о люстрации, главой АП, потому что "истец не является участником (субъектом) правоотношений по назначению А. Богдана главой АП". Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Верховный Суд отказал в открытии производства по делу, мотивируя тем, что право на обжалование индивидуального акта субъекта властных полномочий предоставлено лицу, в отношении которого этот акт принят или прав, свобод и интересов которого он непосредственно касается", - говорится в сообщении.

Таким образом, суд считает, что человек, который подал иск, не имел оснований обращаться в суд, так как он не является Андреем Богданом, а назначение Богдана главой АП непосредственно не касается, как считают в Верховном суде, прав, свобод и интересов истца.

"Поскольку истец не является участником (субъектом) правоотношений по назначению А. Богдана главой Администрации президента, то такой указ не порождает для истца права на защиту, то есть права на обращение с этим иском", - отметили в суде.

Там говорят, что уже принимали аналогичные решения раньше - например, 14 марта 2018 по делу № 9901/22/17.

В Кассационный административный суд в составе Верховного Суда поступило два исковых заявления о признании противоправным и отмене указа президента Владимира Зеленского о назначении Богдана главой АП.

Заявления поданы 24 мая общественной организацией Общественный люстрационный комитет и физическим лицом.

Заместитель министра юстиции Сергей Петухов заявил, что должность главы АП подпадает под действие закона о люстрации.

Вместе с тем замглавы АП Руслан Рябошапка заявил, что Зеленский уволит Богдана с должности главы АП, если Конституционный суд признает, что закон об очищении власти (люстрации) соответствует Конституции.