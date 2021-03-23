Суд отправил под домашний арест активиста, который якобы разбил стекла в Офисе президента

Печерский районный суд отправил под круглосуточный домашний арест подозреваемого в разбитии стекол в здании Офиса президента Владислава Гранецкого-Стафийчук (Сорд) во время акции в поддержку общественного деятеля Сергея Стерненка 20 марта. Об этом пишет Суспільне.

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По данным следствия, Стафийчук якобы разбил стекла, а в руках держал нож, якобы заранее заготовленный для нанесения телесных повреждений.

Стафийчук заявляет, что на видео, где некто разбивает стекла дверей ОП, не он.

"Мы никого не трогали, нас было примерно семь человек, откуда-то возникают работники полиции и сажают в машину. Единственное спросили почему порезанные руки, но у многих людей на акции порезанные руки", – сказал он.

Защита Стафийчука планирует обжаловать решение суда 1 апреля.

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Станислав Стороженко

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