Суд отправил под домашний арест активиста, который якобы разбил стекла в Офисе президента
Печерский районный суд отправил под круглосуточный домашний арест подозреваемого в разбитии стекол в здании Офиса президента Владислава Гранецкого-Стафийчук (Сорд) во время акции в поддержку общественного деятеля Сергея Стерненка 20 марта. Об этом пишет Суспільне.
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать
По данным следствия, Стафийчук якобы разбил стекла, а в руках держал нож, якобы заранее заготовленный для нанесения телесных повреждений.
Стафийчук заявляет, что на видео, где некто разбивает стекла дверей ОП, не он.
"Мы никого не трогали, нас было примерно семь человек, откуда-то возникают работники полиции и сажают в машину. Единственное спросили почему порезанные руки, но у многих людей на акции порезанные руки", – сказал он.
Защита Стафийчука планирует обжаловать решение суда 1 апреля.
- 20 марта под стенами Офиса президента прошел очередной митинг в поддержку Стерненко: протестующие требовали освободить активиста и поздравляли его с днем рождения. При этом они разрисовали стены ОП, запускали петарды и разбили стекла в дверях. Власти назвали акцию вакханалией и презрением к обществу.
- Полиция задержала одного из участников акции, Владислава Стафийчука. Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что Стафийчук "бил окна на дверях ОП", в полиции опубликовали видео, на котором запечатлен этот момент. Позже полиция объявила Стафийчуку о подозрении.
Читайте также: Протест на Банковой. Полиция объявила о подозрении лидеру движения Гонор
Комментарии