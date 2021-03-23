Протест на Банковой. Полиция объявила о подозрении еще одному участнику

Следователи полиции сообщили о подозрении одному из участников акции в поддержку активиста Сергея Стерненко, которая прошла около Офиса президента 20 марта 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Нацполиция называет подозреваемого одним из организаторов акции. Действия участников в полиции квалифицируют как хулиганство.

Лидер движения Гонор Сергей Филимонов опубликовал в Facebook фотографию части текста подозрения. В нем говорится, что Филимонов около 20:00 20 марта шел впереди группы неустановленных лиц, подходя к Офису президента отдавал голосом и жестами указания другим людям, руководил их действиями и поджег пиротехническое средство, "что было воспринято остальными как сигнал для начала активных хулиганских действий".

Адвокат Маси Найем написал в Facebook, что Филимонов является клиентом компании Миллер и обещал позже сообщить детали подозрения и будут ли Филимонову выбирать меру пресечения.

20 марта Филимонов опубликовал в Instagram фотографию с акции под ОП:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Serhii Filimonov (@sunperuna)

Филимонов родился в 1994 году в Киеве. С 2010 года активный участник футбольного фанатского движения. Ветеран войны, доброволец батальона Азов. Был главой ГО Гражданский корпус Азов в Киеве, главой киевского отделения партии Национальный корпус. Участвовал в задержании националистами бразильского наемника Рафаэля Лусварги. Один из основателей движения Гонор.

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Денис Юдин

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