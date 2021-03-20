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Вакханалия и презрение к обществу. У Зеленского и Авакова отреагировали на протесты под ОП

20.03.2021, 23:15
Вакханалия и презрение к обществу. У Зеленского и Авакова отреагировали на протесты под ОП - Фото
Антон Геращенко (Фото: пресс-служба МВД)

Сегодня под Офисом президента прошли протесты в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко: митингующие разрисовали стены здания, подожгли табличку "президент Украины" и разбили окна. У президента и в Министерстве внутренних дел прокомментировали это, назвав действия участников акции вакханалией, провокацией и презрением к народу.

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"План провокаторов по совершению кровопролития в центре Киева был сорван. То, что происходило возле Офиса президента – это был не мирный митинг, а вакханалия грубого, заказного насилия", – заявил замглавы МВД Антон Геращенко.

С аналогичным заявлением выступили в Офисе президента. 

"Сегодня мы увидели совсем иное. Откровенное презрение к обществу, к адекватности, к сути протеста как такового. Безусловное намерение спровоцировать какое-то дикое насилие, агрессию со стороны полиции и оставить после себя вызывающие нарушения", – сказал советник главы ОП Михаил Подоляк в комментарии LIGA.net.

Он отметил, что разбитые стекла поменяют, надписи со стен смоют, следы от пиротехники на стенах уберут, а вот то, что "друзья Стерненко сами показали себя разрушителями уже не исправишь – все сделают свои выводы". 

  • 23 февраля суд приговорил Стерненко к семи годам тюрьмы с конфискацией половины имущества по делу о похищении в 2015 году депутата райсовета Одесской области Щербича. По Украине прошла волна протестовв Киеве были стычки с полицией. 
  • Стерненко заявил, что приговор "продиктован с Банковой", а Зеленский ранее якобы предлагал ему пост в правоохранительных органах. В ОП это отрицают, но адвокаты подтверждают версию Стерненко.
  • Сегодня под стенами Офиса президента прошел очередной митинг в поддержку Стерненко: протестующие требовали освободить активиста и поздравляли его с днем рождения.

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Дарья Мостовая
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