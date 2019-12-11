Суд раскрыл секретный статус погибшего спецназовца "Альфы"

Полковник ЦСО СБУ "А" Дмитрий Каплунов (скриншот из видеозаписи)

Погибший на Донбассе спецназовец СБУ Дмитрий Каплунов был одним из засекреченных свидетелей стороны обвинения по делу экс-беркутовцев. Об этом на заседании Святошинского райсуда Киева по делу о расстрелах на Майдане 20 февраля 2014 года заявил судья Сергей Дьячук, пишет УНИАН.

"В связи с трагическими событиями мы имеем возможность, к сожалению, раскрыть его данные: это Дмитрий Каплунов, Герой Украины", - сообщил Дьячук.

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1 декабря 2019 года, выполняя боевое задание на Донбассе, погибли двое бойцов "Альфы" - Каплунов и Денис Волочай. Тело первого оккупанты передали Украине только спустя неделю.