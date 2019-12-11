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Суд раскрыл секретный статус погибшего спецназовца "Альфы"

Суд раскрыл секретный статус погибшего спецназовца "Альфы" - Фото
Полковник ЦСО СБУ "А" Дмитрий Каплунов (скриншот из видеозаписи)
11.12.2019, 09:31

Полковник СБУ был легендирован именем "Дмитрий" в уголовном производстве по делу о массовых расстрелах на Майдане в начале 2014 года

Погибший на Донбассе спецназовец СБУ Дмитрий Каплунов был одним из засекреченных свидетелей стороны обвинения по делу экс-беркутовцев. Об этом на заседании Святошинского райсуда Киева по делу о расстрелах на Майдане 20 февраля 2014 года заявил судья Сергей Дьячук, пишет УНИАН.

"В связи с трагическими событиями мы имеем возможность, к сожалению, раскрыть его данные: это Дмитрий Каплунов, Герой Украины", - сообщил Дьячук.

Смотрите инфографику: Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?

1 декабря 2019 года, выполняя боевое задание на Донбассе, погибли двое бойцов "Альфы" - Каплунов и Денис Волочай. Тело первого оккупанты передали Украине только спустя неделю.

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майдан дмитрий каплунов
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