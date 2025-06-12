Суд разрешил частично пересчитать голоса на выборах президента Польши

Выборы в Польше (Фото: EPA/LUKASZ GAGULSKI)

Верховный суд Польши разрешил пересчитать голоса в некоторых избирательных комиссиях на недавно состоявшихся в стране выборах президента. Об этом сообщила пресс-служба суда.

"Постановлением от 11 июня 2025 года Верховный суд допустил осмотр бюллетеней для голосования из нескольких избирательных комиссий", – говорится в сообщении Верховного суда.

Верховный суд сообщил, что пересчет голосов состоится в 13 избирательных комиссиях.

В сообщении говорится, что был назначен пересчет голосов "в целях установления количества действительных голосов, отданных за отдельных кандидатов на пост президента Республики Польша в голосовании, состоявшемся 1 июня 2025 года, в каждом из вышеупомянутых округов".

Верховный суд проведет повторный подсчет в указанных комиссиях "путем судебной помощи соответствующих районных судов".

6 июня бывший президент Польши Лех Валенса призвал пересчитать голоса или провести повторный второй тур президентских выборов из-за подозрений в якобы фальсификациях.

По данным Polsat News, в избирательной комиссии №95 в Кракове в первом туре Кароль Навроцкий получил 218 голосов, а во втором – 1132, в то время как соперник Рафал Тшасковский получил 550 и 540 голосов соответственно.

Премьер-министр Дональд Туск пообещал проверить все зарегистрированные случаи нарушений и провести расследования.

1 июня в Польше состоялся второй тур президентских выборов. Экзитполы утверждали, что лидирует проукраинский мэр Варшавы Тшасковский.

На утро 2 июня на выборах президента Польши с минимальным отрывом победил представитель партии Право и справедливость Навроцкий.

2 июня президент Владимир Зеленский поздравил Польшу с проведением президентских выборов и Кароля Навроцкого – с победой на них.