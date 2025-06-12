Суд дозволив частково перерахувати голоси на виборах президента Польщі

Вибори у Польщі (Фото: EPA/LUKASZ GAGULSKI)

Верховний суд Польщі дозволив перерахувати голоси у деяких виборчих комісіях на виборах президента, які нещодавно відбулися в країні. Про це повідомила пресслужба суду.

"Постановою від 11 червня 2025 року Верховний суд допустив огляд бюлетенів для голосування з кількох виборчих комісій", – йдеться в повідомленні Верховного суду.

Верховний суд повідомив, що перерахунок голосів відбудеться в 13 виборчих комісіях.

У повідомленні йдеться, що було призначено перерахунок голосів "із метою встановлення кількості дійсних голосів, відданих за окремих кандидатів на посаду президента Республіки Польща у голосуванні, яке відбулося 1 червня 2025 року, в кожному з вищезазначених округів".

Верховний суд проведе повторний підрахунок у згаданих комісіях "шляхом судової допомоги відповідних районних судів".

6 червня колишній президент Польщі Лех Валенса закликав перерахувати голоси або провести повторний другий тур президентських виборів через підозри у нібито фальсифікаціях.

За даними Polsat News, у виборчій комісії №95 у Кракові в першому турі Кароль Навроцький отримав 218 голосів, а в другому – 1132, тоді як суперник Рафал Тшасковський мав 550 і 540 голосів відповідно.

Прем’єр-міністр Дональд Туск пообіцяв перевірити всі зареєстровані випадки порушень і провести розслідування.

1 червня, у Польщі відбувся другий тур президентських виборів. Екзитполи стверджували, що лідирує проукраїнський мер Варшави Тшасковський.

Станом на ранок 2 червня на виборах президента Польщі з мінімальним відривом переміг представник партії Право та справедливість Навроцький.

2 червня президент Володимир Зеленський привітав Польщу з проведенням президентських виборів і Кароля Навроцького – із перемогою на них.