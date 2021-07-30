Суд восстановил в должности экс-беркутовца Маринченко, обвинявшегося в расстреле Майдана
30.07.2021, 21:35
Александр Маринченко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
Окружной административный суд восстановил на должности Александра Маринченко – бывшего беркутовца, обвинявшегося в расстреле протестующих на Майдане в 2014 году. Об этом говорится в решении суда, опубликованном в Едином государственном реестре.
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Суд признал противоправным и отменил приказы ГУ Нацполиции в Киеве №280 и №402 от 3 и 5 июня 2020 года об увольнении Маринченко со службы в полиции.
Также судья постановил восстановить Маринченко на равнозначной должности.
В решении суда не указана фамилия истца, но ее можно найти в базе судовых решений по номеру дела.
- 28 декабря 2019 года стало известно, что пятеро бывших сотрудников спецподразделения МВД "Беркут", в том числе Маринченко, которых обвиняют в расстреле протестующих на Майдане, были включены в списки по обмену людьми между Украиной и Россией.
- В тот же день суд заменил арест экс-беркутовцев на освобождение под личное обязательство. Такое решение было принято в преддверии готовящегося обмена удерживаемыми лицами.
- 29 декабря бывших беркутовцев выдали боевикам в рамках обмена.
- 8 февраля 2020 года двое бывших беркутовцев, Маринченко и Тамтура, вернулись в Киев после обмена. В то время генпрокурор Рябошапка заявил, что они остаются подсудимыми.
- В декабре стало известно, что Маринченко хочет восстановиться в полиции через суд.
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