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Суд запретил деятельность коммунистов и партии экс-министра времен Януковича

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2022, 15:16
Суд запретил деятельность коммунистов и партии экс-министра времен Януковича - Фото
Александр Клименко (фото - LIGA.net)

Восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность Коммунистической партии Украины и партии Счастливая страна, лидером которой был экс-министр доходов и сборов Александр Клименко. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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5 июля суд удовлетворил исковые требования Минюста и запретил деятельность Коммунистической партии Украины и партии Счастливая страна. Средства и другие активы партий и их организаций переданы в собственность государства.

Клименко был председателем Государственной налоговой службы Украины во времена беглого экс-президента Виктора Януковича. С декабря 2012 по февраль 2014-го – занимал должность министра доходов и сборов. После Революции достоинства Клименко сбежал из Украины в Россию.

Оксана Житнюк
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