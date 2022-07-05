Суд запретил деятельность коммунистов и партии экс-министра времен Януковича
Восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность Коммунистической партии Украины и партии Счастливая страна, лидером которой был экс-министр доходов и сборов Александр Клименко. Об этом сообщает пресс-служба суда.
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5 июля суд удовлетворил исковые требования Минюста и запретил деятельность Коммунистической партии Украины и партии Счастливая страна. Средства и другие активы партий и их организаций переданы в собственность государства.
Клименко был председателем Государственной налоговой службы Украины во времена беглого экс-президента Виктора Януковича. С декабря 2012 по февраль 2014-го – занимал должность министра доходов и сборов. После Революции достоинства Клименко сбежал из Украины в Россию.
- 20 марта 2022 года СНБО приостановил деятельность некоторых партий на период действия военного положения.
- 8 июня суд запретил деятельность Оппоблока, 13 июня - запретил партию Социалисты Цушко, а также Справедливость и развитие, 14 июня - партию херсонского гауляйтера россиян Блок Владимира Сальдо, партию Держава и партию Наши экс-нардепа Мураева, 15 июня – Соцпартию Украины. 20 июня суд запретил ОПЗЖ. 23 июня – Прогрессивную социалистическую партию Украины, 24 июня - партию Русь Единая, которая раньше называлась Партия политики Путина.
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