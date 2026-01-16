Судья ВАКС отказал адвокатам Тимошенко в допросе "слуги" Копытина

Нардеп считает, что Копытин вместе с НАБУ якобы выполняет "политический заказ" против нее

Юлия Тимошенко (Фото: пресс-служба Батькивщины)

Судья Высшего антикоррупционного суда Виталий Дубас отказал защите нардепа Юлии Тимошенко в удовлетворении ходатайства о допросе народного депутата от Слуги народа Игоря Копытина. Об этом стало известно во время заседание ВАКС 16 января.

Во время выступления в суде Тимошенко сообщила, что встречалась с депутатом Копытиным, который фигурирует на аудиоматериалах Национального антикоррупционного бюро. По ее словам, он несколько раз пытался встретиться и предлагал сотрудничество.

Сейчас, как сообщила Тимошенко, Копытин якобы сотрудничает с НАБУ, чтобы освободить себя от уголовной ответственности и дискредитировать ее как депутата.

"Копытин вместе с НАБУ пытались, с одной стороны, лишить себя уголовного дела, которое есть у НАБУ, а с другой, НАБУ выполняла политический заказ по дискредитации меня как человека, который последовательно, настойчиво ежедневно ведет парламентскую деятельность, чтобы не были проголосованы законы, которые прямо противоречат национальным интересам Украины и, в том числе, самому существованию украинского народа", – заявила Тимошенко в суде.

Защита нардепа попросила вызвать Копытина на допрос, но прокуроры заявили, что не видят в этом целесообразности и считают, что адвокаты затягивают судебный процесс таким образом.

Судья ВАКС Дубас отказал в удовлетворении этого ходатайства. Также он не увидел оснований для принятия отдельного постановления о "нарушении закона со стороны НАБУ и САП". Судья Дубас также не удовлетворил ходатайство защиты об истребовании всех аудиозаписей.

Перед этим Тимошенко заявила в суде, что обнародованные НАБУ аудио – фейк. По ее словам, Копытин вместе с НАБУ "скомпилировали" эти записи.