Тимошенко утверждает, что обнародованные НАБУ аудио – фейк. Обвиняет "слугу" Копытина

Юлия Тимошенко (Фото: Facebook/YuliaTymoshenko)

Подозреваемая в предложении взяток другим нардепам лидер Батькивщины Юлия Тимошенко настаивает на том, что обнародованные антикоррупционными органами аудио с якобы ее голосом являются "фейковыми" и "скомпилированными" нардепом от Слуги народа Игорем Копытиным вместе с НАБУ. Об этом она сказала в Высшем антикоррупционном суде при избрании политику меры пресечения.

По ее версии, у Копытина якобы была цель избавить себя от уголовного производства против него, а НАБУ – "выполняло политический заказ", чтобы "дискредитировать" ее.

Она обратилась в суд с призывом не привлекать записи к рассмотрению дела до проведения экспертиз, в частности международных, "потому что без экспертизы это просто фейк".

Прокурор во время заседания рассказал, что к правоохранителям обратился нардеп, который заявил, что в декабре 2025-го встречался с Тимошенко, и та якобы рассказала ему о схеме подкупа голосов. Правоохранители зашифровали имя свидетеля, однако Тимошенко озвучила, что это был Копытин.

По ее словам, нардеп "напросился" к ней на несколько встреч и заявлял о своем нежелании оставаться во фракции СН и якобы неоднократно предлагал ей сотрудничать.

Лидер Батькивщины утверждает, что "какие-то фрагменты" разговора, озвученного прокурором, "возможно" были, однако в целом нардеп якобы передал НАБУ "компилированную" информацию.

Она уверяет, что "ни слова о каких-либо финансах" в ее разговоре с Копытиным не было.

"Я убеждена в том, что мы сегодня решим вопрос передачи нам оригиналов этих записей для того, чтобы мы смогли сделать не одну, а, возможно, десятки независимых экспертиз, где четко скажут, что это компиляция", – заявила Тимошенко.

СПРАВКА Игорь Копытин в 2019 году был избран депутатом Верховной Рады от Слуги народа по избирательному округу №129 (Николаевская область) как беспартийный. Он также входит в комитет Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.



В июле 2025-го Копытин голосовал "за" законопроект 12414, которым фактически



Публично о каких-либо производствах антикоррупционных органов против Копытина не сообщалось. Игорь Копытин в 2019 году был избран депутатом Верховной Рады от Слуги народа по избирательному округу №129 (Николаевская область) как беспартийный. Он также входит в комитет Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.В июле 2025-го Копытин голосовал "за" законопроект 12414, которым фактически отменялась независимость НАБУ и САП.Публично о каких-либо производствах антикоррупционных органов против Копытина не сообщалось.