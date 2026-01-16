Тимошенко утверждает, что обнародованные НАБУ аудио – фейк. Обвиняет "слугу" Копытина
Подозреваемая в предложении взяток другим нардепам лидер Батькивщины Юлия Тимошенко настаивает на том, что обнародованные антикоррупционными органами аудио с якобы ее голосом являются "фейковыми" и "скомпилированными" нардепом от Слуги народа Игорем Копытиным вместе с НАБУ. Об этом она сказала в Высшем антикоррупционном суде при избрании политику меры пресечения.
По ее версии, у Копытина якобы была цель избавить себя от уголовного производства против него, а НАБУ – "выполняло политический заказ", чтобы "дискредитировать" ее.
Она обратилась в суд с призывом не привлекать записи к рассмотрению дела до проведения экспертиз, в частности международных, "потому что без экспертизы это просто фейк".
Прокурор во время заседания рассказал, что к правоохранителям обратился нардеп, который заявил, что в декабре 2025-го встречался с Тимошенко, и та якобы рассказала ему о схеме подкупа голосов. Правоохранители зашифровали имя свидетеля, однако Тимошенко озвучила, что это был Копытин.
По ее словам, нардеп "напросился" к ней на несколько встреч и заявлял о своем нежелании оставаться во фракции СН и якобы неоднократно предлагал ей сотрудничать.
Лидер Батькивщины утверждает, что "какие-то фрагменты" разговора, озвученного прокурором, "возможно" были, однако в целом нардеп якобы передал НАБУ "компилированную" информацию.
Она уверяет, что "ни слова о каких-либо финансах" в ее разговоре с Копытиным не было.
"Я убеждена в том, что мы сегодня решим вопрос передачи нам оригиналов этих записей для того, чтобы мы смогли сделать не одну, а, возможно, десятки независимых экспертиз, где четко скажут, что это компиляция", – заявила Тимошенко.
В июле 2025-го Копытин голосовал "за" законопроект 12414, которым фактически отменялась независимость НАБУ и САП.
Публично о каких-либо производствах антикоррупционных органов против Копытина не сообщалось.
- 14 января НАБУ и САП объявили Тимошенко подозрение в предложении взяток нардепам из других фракций. Правоохранители опубликовали "прослушку", как утверждается, с Тимошенко. Она же называет это "политическим заказом" против нее.
- САП заявила, что будет просить назначить Тимошенко залог в размере 50 млн грн. Лидер Батькивщины сказала, что у нее заблокированы счета, поэтому она не сможет внести залог.
- Собеседник LIGA.net из "слуг", комментируя то, что Рада не смогла с первого раза принять новые назначения министров, утверждал, что благодаря своему голосованию Батькивщина хотела получить от СН определенные кадровые назначения.
Комментарии (0)