Тимошенко стверджує, що оприлюднені НАБУ аудіо – фейк. Звинувачує "слугу" Копитіна

Підозрювана у пропозиції хабарів іншим нардепам лідерка Батьківщини Юлія Тимошенко наполягає на тому, що оприлюднені антикорупційними органами аудіо з нібито її голосом є "фейковими" і "скомпільованими" нардепом від Слуги народу Ігорем Копитіним разом з НАБУ. Про це вона сказала у Вищому антикорупційному суді під час обрання політикині міри запобіжного заходу.

За її версією, Копитін нібито мав на меті позбавити себе від кримінального провадження проти нього, а НАБУ – "виконувало політичне замовлення", щоб "дискредитувати" її.

Вона звернулась до суду із закликом не залучати записи до розгляду справи до проведення експертиз, зокрема міжнародних, "тому що без експертизи це просто фейк".

Прокурор під час засідання розповів, що до правоохоронців звернувся нардеп, який заявив, що у грудні 2025-го зустрічався з Тимошенко, і та нібито розповіла йому про схему підкупу голосів. Правоохоронці зашифрували ім'я депутата, проте Тимошенко озвучила, що це був Копитін.

За її словами, нардеп "напросився" до неї на кілька зустрічей і заявляв про своє небажання залишатись у фракції СН та нібито неодноразово пропонував їй співпрацювати.

Лідерка Батьківщини стверджує, що "якісь фрагменти" розмови, озвученої прокурором, "можливо" були, проте загалом нардеп нібито передав НАБУ "компільовану" інформацію.

Вона запевняє, що "жодного слова про будь-які фінанси" в її розмові з Копитіним не було.

"Я переконана в тому, що ми сьогодні вирішимо питання передання нам оригіналів цих записів для того, щоб ми змогли зробити не одну, а, можливо, десятки незалежних експертиз, де чітко скажуть, що це компіляція", – заявила Тимошенко.

Публічно про якісь провадження антикорупційних органів проти Копитіна не повідомлялось. Ігор Копитін у 2019 році був обраний депутатом Верховної Ради від Слуги народу за виборчим округом №129 (Миколаївська область) як безпартійний. Він також входить до комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.У липні 2025-го Копитін голосував "за" законопроєкт №12414, яким фактично скасовувалась незалежність НАБУ і САП.Публічно про якісь провадження антикорупційних органів проти Копитіна не повідомлялось.