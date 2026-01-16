Тимошенко стверджує, що оприлюднені НАБУ аудіо – фейк. Звинувачує "слугу" Копитіна
Підозрювана у пропозиції хабарів іншим нардепам лідерка Батьківщини Юлія Тимошенко наполягає на тому, що оприлюднені антикорупційними органами аудіо з нібито її голосом є "фейковими" і "скомпільованими" нардепом від Слуги народу Ігорем Копитіним разом з НАБУ. Про це вона сказала у Вищому антикорупційному суді під час обрання політикині міри запобіжного заходу.
За її версією, Копитін нібито мав на меті позбавити себе від кримінального провадження проти нього, а НАБУ – "виконувало політичне замовлення", щоб "дискредитувати" її.
Вона звернулась до суду із закликом не залучати записи до розгляду справи до проведення експертиз, зокрема міжнародних, "тому що без експертизи це просто фейк".
Прокурор під час засідання розповів, що до правоохоронців звернувся нардеп, який заявив, що у грудні 2025-го зустрічався з Тимошенко, і та нібито розповіла йому про схему підкупу голосів. Правоохоронці зашифрували ім'я депутата, проте Тимошенко озвучила, що це був Копитін.
За її словами, нардеп "напросився" до неї на кілька зустрічей і заявляв про своє небажання залишатись у фракції СН та нібито неодноразово пропонував їй співпрацювати.
Лідерка Батьківщини стверджує, що "якісь фрагменти" розмови, озвученої прокурором, "можливо" були, проте загалом нардеп нібито передав НАБУ "компільовану" інформацію.
Вона запевняє, що "жодного слова про будь-які фінанси" в її розмові з Копитіним не було.
"Я переконана в тому, що ми сьогодні вирішимо питання передання нам оригіналів цих записів для того, щоб ми змогли зробити не одну, а, можливо, десятки незалежних експертиз, де чітко скажуть, що це компіляція", – заявила Тимошенко.
У липні 2025-го Копитін голосував "за" законопроєкт №12414, яким фактично скасовувалась незалежність НАБУ і САП.
Публічно про якісь провадження антикорупційних органів проти Копитіна не повідомлялось.
- 14 січня НАБУ і САП оголосили Тимошенко підозру у пропозиції хабарів нардепам з інших фракцій. Правоохоронці опублікували "прослушку", як стверджується, з політикинею. Вона ж називає це "політичним замовленням" проти неї.
- САП заявила, що проситиме призначити Тимошенко заставу в розмірі 50 млн грн. Лідерка Батьківщини заявила, що заблоковано рахунки, тому вона не зможе внести заставу.
- Співрозмовник LIGA.net зі "слуг", коментуючи те, що Рада не змогла з першого разу ухвалити нові призначення міністрів, стверджував, що завдяки своїм голосуванням Батьківщина хотіла отримати від СН певні кадрові призначення.
