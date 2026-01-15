Тимошенко стверджує, що не зможе внести заставу через блокування рахунків

Глава фракції Батьківщина заявила, що хотіла заплатити заставу з грошей, отриманих як компенсацію за переслідування часів Януковича

Юлія Тимошенко (Фото: пресслужба Батьківщини)

Підозрювана у пропозиції хабарів іншим народним депутатам глава фракції Батьківщина Юлія Тимошенко стверджує, що у неї заблоковано рахунки, через що вона не зможе внести заставу.

"Що таке сюр? Це коли ти плануєш сплатити заставу у відверто замовній політичній справі із грошей, отриманих як компенсація за політичні переслідування одного недалекого "диктатора". Але не можеш цього зробити. Бо твої рахунки заблоковано ще до рішення суду", – написала вона.

Поки що немає офіційних підтверджень тому, що в обраниці заблокували рахунки.

У декларації за 2020-й рік Тимошенко вказувала, що отримала майже 150 млн грн (148 345 441) як компенсацію шкоди, отриманої від політичних репресій 2011-2014 років, за часів експрезидента-утікача Віктора Януковича. Компенсація була отримана у США "на стадії досудового врегулювання". Виплату здійснила американська юридична фірма Reid, Collins, Tsai LLP.

Раніше речниця Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк підтвердила LIGA.net, що відомство проситиме для Тимошенко заставу обсягом 50 млн грн.

Засідання Вищого антикорупційного суду з цієї справи має відбутися вранці у п'ятницю, 16 січня.