Тимошенко стверджує, що не зможе внести заставу через блокування рахунків
Підозрювана у пропозиції хабарів іншим народним депутатам глава фракції Батьківщина Юлія Тимошенко стверджує, що у неї заблоковано рахунки, через що вона не зможе внести заставу.
"Що таке сюр? Це коли ти плануєш сплатити заставу у відверто замовній політичній справі із грошей, отриманих як компенсація за політичні переслідування одного недалекого "диктатора". Але не можеш цього зробити. Бо твої рахунки заблоковано ще до рішення суду", – написала вона.
Поки що немає офіційних підтверджень тому, що в обраниці заблокували рахунки.
У декларації за 2020-й рік Тимошенко вказувала, що отримала майже 150 млн грн (148 345 441) як компенсацію шкоди, отриманої від політичних репресій 2011-2014 років, за часів експрезидента-утікача Віктора Януковича. Компенсація була отримана у США "на стадії досудового врегулювання". Виплату здійснила американська юридична фірма Reid, Collins, Tsai LLP.
Раніше речниця Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк підтвердила LIGA.net, що відомство проситиме для Тимошенко заставу обсягом 50 млн грн.
Засідання Вищого антикорупційного суду з цієї справи має відбутися вранці у п'ятницю, 16 січня.
- НАБУ і САП оголосили Тимошенко підозру у пропозиції хабарів нардепам з інших фракцій за голосування. Зокрема, правоохоронці опублікували "прослушку" з, як стверджується, політикинею. Вона ж називає це "політичним замовленням" проти неї.
- Перед цим співрозмовник LIGA.net зі "слуг", коментуючи те, що Рада не змогла з першого разу ухвалити нові призначення міністрів, стверджував, що завдяки своїм голосуванням Батьківщина хотіла отримати від СН якісь кадрові призначення.
- Після оголошення підозри Тимошенко, співбесідник LIGA.net у фракції СН заявив, що ця ситуація це не спричинить кризи у Раді, і що "слуги" вже давно не мали достатньої кількості голосів для ухвалення рішень.
