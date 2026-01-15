Тимошенко утверждает, что не сможет внести залог из-за блокировки счетов
Подозреваемая в предложении взяток другим народным депутатам глава фракции Батькивщина Юлия Тимошенко утверждает, что у нее заблокированы счета, из-за чего она не сможет внести залог.
"Что такое сюр? Это когда ты планируешь оплатить залог по откровенно заказному политическому делу из денег, полученных в качестве компенсации за политические преследования одного недалекого "диктатора". Но не можешь этого сделать. Потому что твои счета заблокированы еще до решения суда", – написала она.
Пока нет официальных подтверждений тому, что у избранницы заблокировали счета.
В декларации за 2020-й год Тимошенко указывала, что получила почти 150 млн грн (148 345 441) в качестве компенсации ущерба, полученного от политических репрессий 2011-2014 годов, во времена беглого экс-президента Виктора Януковича. Компенсация была получена в США "на стадии досудебного урегулирования". Выплату осуществила американская юридическая фирма Reid, Collins, Tsai LLP.
Ранее пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк подтвердила LIGA.net, что ведомство будет просить для Тимошенко залог в объеме 50 млн грн.
Заседание Высшего антикоррупционного суда по этому делу должно состояться утром в пятницу, 16 января.
- НАБУ и САП объявили Тимошенко подозрение в предложении взяток нардепам из других фракций за голосование. В частности, правоохранители опубликовали "прослушка" с, как утверждается, политикой. Она же называет это "политическим заказом" против нее.
- Перед этим собеседник LIGA.net из "слуг", комментируя то, что Рада не смогла с первого раза принять новые назначения министров, утверждал, что благодаря своему голосованию Батькивщина хотела получить от СН какие-то кадровые назначения.
- После оглашения подозрения Тимошенко, собеседник LIGA.net во фракции СН заявил, что эта ситуация это не повлечет кризиса в Раде, и что "слуги" уже давно не имели достаточного количества голосов для принятия решений.
