Тимошенко утверждает, что не сможет внести залог из-за блокировки счетов

Глава фракции Батькивщина заявила, что хотела заплатить залог из денег, полученных в качестве компенсации за преследования времен Януковича

Юлия Тимошенко (Фото: пресс-служба Батькивщины)

Подозреваемая в предложении взяток другим народным депутатам глава фракции Батькивщина Юлия Тимошенко утверждает, что у нее заблокированы счета, из-за чего она не сможет внести залог.

"Что такое сюр? Это когда ты планируешь оплатить залог по откровенно заказному политическому делу из денег, полученных в качестве компенсации за политические преследования одного недалекого "диктатора". Но не можешь этого сделать. Потому что твои счета заблокированы еще до решения суда", – написала она.

Пока нет официальных подтверждений тому, что у избранницы заблокировали счета.

В декларации за 2020-й год Тимошенко указывала, что получила почти 150 млн грн (148 345 441) в качестве компенсации ущерба, полученного от политических репрессий 2011-2014 годов, во времена беглого экс-президента Виктора Януковича. Компенсация была получена в США "на стадии досудебного урегулирования". Выплату осуществила американская юридическая фирма Reid, Collins, Tsai LLP.

Ранее пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк подтвердила LIGA.net, что ведомство будет просить для Тимошенко залог в объеме 50 млн грн.

Заседание Высшего антикоррупционного суда по этому делу должно состояться утром в пятницу, 16 января.