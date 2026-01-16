Суддя ВАКС відмовив адвокатам Тимошенко у допиті "слуги" Копитіна

Юлія Тимошенко (Фото: пресслужба Батьківщини)

Суддя Вищого антикорупційного суду Віталій Дубас відмовив захисту нардепки Юлії Тимошенко у задоволенні клопотання про допит народного депутата від Слуги народу Ігоря Копитіна. Про це стало відомо під час засідання ВАКС 16 січня.

Під час виступу в суді Тимошенко повідомила, що зустрічалася з депутатом Копитіним, який фігурує на аудіоматеріалах Національного антикорупційного бюро. За її словами, він кілька разів намагався зустрітися та пропонував співпрацю.

Зараз, як повідомила Тимошенко, Копитін нібито співпрацює з НАБУ, щоб звільнити себе від кримінальної відповідальності та дискредитувати її як депутатку.

"Копитін разом із НАБУ намагалися, з одного боку, позбавити себе кримінальної справи, яка є у НАБУ, а з іншого, НАБУ виконувала політичне замовлення щодо дискредитації мене як людини, яка послідовно, наполегливо щодня веде парламентську діяльність, щоб не були проголосовані закони, які прямо суперечать національним інтересам України і, в тому числі, самому існуванню українського народу", – заявила Тимошенко в суді.

Захист нардепки попросив викликати Копитіна на допит, але прокурори заявили, що не бачать в цьому доцільності і вважають, що адвокати затягують судовий процес таким чином.

Суддя ВАКС Дубас відмовив у задоволенні цього клопотання. Також він не побачив підстав для ухвалення окремої ухвали про "порушення закону з боку НАБУ і САП". Суддя Дубас також не задовольнив клопотання захисту про витребування всіх аудіозаписів.

Перед цим Тимошенко заявила в суді, що оприлюднені НАБУ аудіо – фейк. За її словами, Копитін разом із НАБУ "скомпілювали" ці записи.