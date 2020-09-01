Судья Вовк уже объявил, что возвращается на работу

Судья дал понять, что намерен попытаться привлечь к ответственности директора НАБУ Артема Сытника

Глава Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павел Вовк заявил, что возвращается на работу после того, как Высший совет правосудия отказался временно отстранить его от исполнения обязанностей. Об этом Вовк написал в своем Facebook.

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В частности, судья написал, что решение ВСП — "это не финал данной истории, но это жирная запятая...".

Вовк дал понять, что планирует попытаться привлечь к ответственности директора НАБУ Артема Сытника за "вбросы... о якобы вручении мне подозрения" и "незаконное давление на судебную систему".

"Мы обязательно добьемся того, чтобы за каждую фальсификацию, превышение полномочий и незаконное распоряжение в этом деле самопровозглашенные директора и исполнители их грязных поручений ответили в соответствии с Законом", - написал Вовк.

Он также сообщил, что возвращается на свое рабочее место.

17 июля НАБУ сообщило о вручении подозрений главе Вовку, его заместителю Евгению Аблову и пяти судьям этого суда, а также главе Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку.

По версии следствия, о которой рассказали в НАБУ, указанные лица, всего 12 человек, действовали в рамках преступной организации во главе с главой ОАСК, целью которой был захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП) и создания искусственных препятствий в их работе.

В тот же день в бюро опубликовали расшифровки телефонных разговоров главы ОАСК.

18 июля Вовк заявил, что сотрудники НАБУ не вручали ему вчера подозрение, а сам он находится в отпуске.

20 августа Высший совет правосудия отказался отстранить Вовка от исполнения служебных обязанностей. Совет считает, что в материалах дела "нет доказательств надлежащего вручения подозрения" Вовку — и потому судья не находится в статусе подозреваемого.

Вадим Ребрина

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