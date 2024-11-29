Сухопутные войска: С 2025 года мужчины 18-25 лет должны пройти базовую подготовку

Глава Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Иван Тимочко уточнил, что это именно подготовка, а не мобилизация

Базовая выучка (Иллюстративное фото: Украинский легион)

С начала 2025 года мужчины от 18 до 25 лет должны будут пройти обязательную базовую подготовку. Об этом в эфире телеканала Киев 24 рассказал глава Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Иван Тимочко.

"Гражданам в возрасте от 18 до 25 лет нужно обязательно давать базовую и профессиональную подготовку. То есть то, что по сути с 1 января начнется, когда, прежде всего, студенты, а затем и вообще все мужское население от 18 до 25 лет, пройдут базовую и профессиональную подготовку", – сказал он.

По его словам, это необходимо для того, чтобы эта категория мужчин получила базовые и профессиональные навыки во владении оружием, а также в выборе специальности.

"То есть они будут знать, чем живет и дышит армия, чтобы много страхов снять, и параллельно, чтобы иметь подготовленное население. Вот это правильный подход", – сказал военный.

19 ноября президент Владимир Зеленский заверил, что в Украине не будут снижать мобилизационный возраст. Для мужчин 18-25 лет представят контракты с мотивационным пакетом.