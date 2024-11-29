Сухопутні війська: З 2025 року чоловіки 18-25 років мають пройти обов'язковий базовий вишкіл

Голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України Іван Тимочко уточнив, що це саме вишкіл, а не мобілізація

Базовий вишкіл (Ілюстративне фото: Український легіон)

З початку 2025 року чоловіки від 18 до 25 років повинні будуть пройти обов'язковий базовий вишкіл. Про це в ефірі телеканалу Київ 24 розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України Іван Тимочко.

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"Громадянам віком від 18 до 25 років треба обов’язково давати базову і фахову підготовку. Тобто, те, що по суті з 1 січня почнеться, коли, перш за все, студенти, а потім і взагалі все чоловіче населення від 18 до 25 років, пройдуть базову і фахову підготовку", – сказав він.

Тимочко уточнив, що це саме вишкіл, а не мобілізація. За його словами, це необхідно для того, щоб ця категорія чоловіків здобула базові й фахові навички у володінні зброєю, а також у виборі спеціальності.

"Тобто вони будуть знати, чим живе та дихає армія, щоб багато страхів зняти, і паралельно, щоб мати підготовлене населення. Ось це правильний підхід", – висловився військовий.

19 листопада президент Володимир Зеленський запевнив, що в Україні не знижуватимуть мобілізаційний вік. Натомість для чоловіків 18-25 років представлять контракти з мотиваційним пакетом.