Сунак: Мир сейчас ближе к ядерной эскалации, чем когда-либо со времен Карибского кризиса

Риши Сунак (Фото: EPA)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак считает, что сейчас мир находится ближе к ядерной эскалации, чем когда-либо со времен Карибского кризиса. Об этом британский премьер сказал в предвыборной речи, его слова приводит Independent.

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Он заявил, что война вернулась в Европу. Великобритания, по его словам, испытывает угрозу со стороны авторитарных государств, включая Россию, Иран, Северную Корею и Китай.

"Наши союзники по НАТО предупреждают, что если российский диктатор Владимир Путин добьется успеха в Украине, они могут стать следующими. Безрассудство Путина подвело нас к опасной ядерной эскалации ближе, чем когда-либо со времен Карибского кризиса", – сказал Сунак.

Карибский кризис — противостояние между СССР и США в результате тайного размещения Советским Союзом ядерных ракет на Кубе в октябре 1962 года в ответ на установление американских ракет в Турции. Впервые в истории человечества обе сверхдержавы приблизились к прямому военному противостоянию и непосредственной угрозе начала ядерной войны.

В мае 2023 года Россия окончательно вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе, который предусматривал уничтожение избыточного оружия. Также в РФ отменили действие Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и приостановили участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений.

В апреле 2024 года Россия наложила вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН против распространения оружия, в частности ядерного, в космическом пространстве.

6 мая Путин поручил провести учения по использованию тактического ядерного оружия. В украинской разведке заявили, что собирают информацию о запланированных в России учениях.

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