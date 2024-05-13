Сунак: Світ зараз ближчий до ядерної ескалації, ніж будь-коли з часів Карибської кризи

Ріші Сунак (Фото: EPA)

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак вважає, що зараз світ є ближчим до ядерної ескалації, ніж будь-коли з часів Карибської кризи. Про це британський прем'єр сказав у передвиборчій промові, його слова наводить Independent.

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Він заявив, що війна повернулася в Європу. Велика Британія, за його словами, відчуває загрозу з боку авторитарних держав, включно з Росією, Іраном, Північною Кореєю та Китаєм.

"Наші союзники по НАТО попереджають, що якщо російський диктатор Володимир Путін досягне успіху в Україні, вони можуть стати наступними. Безрозсудність Путіна підвела нас до небезпечної ядерної ескалації ближче, ніж будь-коли з часів Карибської кризи", – сказав Сунак.

Карибська криза — протистояння між СРСР і США внаслідок таємного розміщення Радянським Союзом ядерних ракет на Кубі у жовтні 1962 року у відповідь на встановлення американських ракет у Туреччині. Вперше в історії людства обидві наддержави наблизилися до прямого військового протистояння і безпосередньої загрози початку ядерної війни.

У травні 2023 року Росія остаточно вийшла із Договору про звичайні збройні сили в Європі, який передбачав знищення надлишкової зброї. Також у РФ скасували дію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань і призупинили участь у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь.

У квітні 2024 року Росія наклала вето на проєкт резолюції Ради Безпеки ООН проти поширення зброї, зокрема ядерної, в космічному просторі.

6 травня Путін доручив провести навчання із використання тактичної ядерної зброї. В українській розвідці заявили, що збирають інформацію про заплановані в Росії навчання.

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