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Сунак заверил: сосредоточен на том, чтобы техника Британии как можно быстрее попала в ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
04.02.2023, 17:50
Сунак заверил: сосредоточен на том, чтобы техника Британии как можно быстрее попала в ВСУ - Фото
Риши Сунак (фото - ЕРА)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заверил президента Владимира Зеленского, что он сосредоточен на обеспечении того, чтобы британская военная техника доставлялась на передовую как можно быстрее. Об этом сообщает канцелярия премьера.

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"Премьер-министр сказал, что он сосредоточен на том, чтобы оборонительная военная техника Великобритании как можно быстрее достигла линии фронта", – говорится в заявлении канцелярии Сунака.

Также в пресс-службе Сунака сообщили, что оба лидера согласились с тем, что "жизненно важно", чтобы международные партнеры ускорили свою помощь Украине, чтобы помочь ВСУ воспользоваться возможностью отбросить российские войска.

Зеленский поблагодарил Сунака за старт тренировок украинских экипажей на танках Challenger.

"Также говорили о дальнейшем расширении возможностей украинской армии, разносторонней поддержке Украины на короткую и долгосрочную перспективу. Отдельно подчеркнул: представителям агрессора не место на предстоящей Олимпиаде в Париже", – заявил Зеленский.

  • По словам министра обороны Британии Уоллеса, танки Challenger могут прибыть на передовую в начале апреля.

Смотрите также: Минобороны Британии показало, как украинские военные осваивают танки Challenger 2 – фото

Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский Великобритания британия военная помощь риши сунак
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