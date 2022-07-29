Связи с Кремлем могут помешать консерваторам победить на выборах в Италии – Politico

На парламентских выборах в Италии пока лидирует правая партия Братья Италии во главе с Джорджей Мелони, союзников которой обвиняют в связях с Кремлем. Об этом пишет Politico.

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Противники консерваторов указывают на два эпизода, которые, как они считают, говорят о сохранении контактов между правыми партиями и Кремлем.

Во-первых, в мае российский дипломат говорил с советником по иностранным делам Маттео Сальвини, союзником Мелони из партии Лига, не собирается ли он вывести своих министров из правительства Марио Драги. Об этом разговоре, ссылаясь на данные разведслужб, сообщила вчера La Stampa.

Во-вторых, бывший премьер Италии и давний союзник Путина Сильвио Берлускони, согласно сегодняшнему сообщению La Repubblica, разговаривал с послом России в тот день, когда его партия Вперед, Италия отказалась от поддержки правительства Драги.

Эти публикации вызвали скандал, который бьет по позициям лидирующей в предвыборной гонке партии Братья Италии во главе с Мелони. Сама Мелони с февраля 2022 года последовательно заявляет о поддержке НАТО и Украины и осуждает Россию, но союз с крайне правыми партиями, которые сохранили связи с токсичным Кремлем, может ее лидерство подорвать, пишет Politico.

Издание также считает, что "скандал угрожает ​​международной репутации Италии и ставит под вопрос то, останется ли Рим прочной и надежной частью западного альянса против агрессии Владимира Путина в Украине".

21 июля Драги во второй раз подал в отставку, и президент Италии "принял к сведению" его прошение.

Драги уже подавал в отставку. Он это сделал после того, как партнер по коалиции, популистское Движение пяти звезд, не поддержал вотум доверия по вопросу борьбы с высокой стоимостью жизни.

Движение пяти звезд снова не поддержало его, также отказались голосовать и другие партнеры по коалиции – партия экс-премьера Сильвио Берлускони Вперед, Италия и правая Лига. Драги выиграл голосование по доверию в парламенте, но де-факто его правящая коалиция распалась.

22 июля Мелони заявила, что Италия продолжит поставлять оружие и поддерживать Украину в войне с Россией, если на выборах победит консервативный блок.

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Сергей Бережной

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