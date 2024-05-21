Силы обороны сбили 28 "шахедов" и избавились от еще 1380 захватчиков
В ночь на 21 мая российские захватчики атаковали Украину 29 дронами-камикадзе типа Shahed, сбить удалось все, кроме одного. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.
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По данным военных, враг запускал беспилотники из трех направлений: Курск, Приморско-Ахтарск и временно оккупированный Крым.
В пределах Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Черкасской, Херсонской и Кировоградской областей украинские бойцы сбили 28 "шахедов".
Кроме того, за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали:
→ личного состава российской армии – около 495 070 (+1380);
→ танков − 7605 (+15);
→ боевых бронированных машин – 14 699 (+34);
→ артиллерийских систем – 12 779 (+42);
→ РСЗО − 1077 (+1);
→ средств ПВО − 811 (+4);
→ самолетов – 354;
→ вертолетов − 326;
→ БпЛА оперативно-тактического уровня – 10 290 (+54);
→ крылатых ракет − 2207 (+2);
→ кораблей/катеров − 27;
→ подводных лодок – 1;
→ автомобильной техники и автоцистерн − 17 383 (+72);
→ специальной техники – 2085 (+6).
- 19 мая 2024 года захватчики нанесли удары по городу Волчанск и его общине – погиб человек, трое раненых, есть разрушения.
- В этот же день оккупанты нанесли удары по Купянскому району в Харьковской области – предварительно, из "Урагана". Известно о пяти погибших и 10 раненых.
- Также враг ударил "Искандером" по базе отдыха в селе Черкасская Лозовая Харьковской области. Среди погибших была беременная женщина.
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