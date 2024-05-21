Сили оборони збили 28 "шахедів" та позбавилися ще 1380 загарбників
В ніч проти 21 травня російські загарбники атакували Україну 29 дронами-камікадзе типу Shahed, збити вдалося всі, крім одного. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.
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За даними військових, ворог запускав безпілотники з трьох напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ та тимчасово окупований Крим.
У межах Одеської, Миколаївської, Дніпропетровської, Харківської, Черкаської, Херсонської та Кіровоградської областей українські бійці збили 28 "шахедів".
Крім того, за минулу добу Сили оборони ліквідували:
→ особового складу російської армії − близько 495 070 (+1380);
→ танків − 7605 (+15);
→ бойових броньованих машин − 14 699 (+34);
→ артилерійських систем − 12 779 (+42);
→ РСЗВ − 1077 (+1);
→ засобів ППО − 811 (+4);
→ літаків − 354;
→ гелікоптерів − 326;
→ БпЛА оперативно-тактичного рівня − 10 290 (+54);
→ крилатих ракет − 2207 (+2);
→ кораблів/катерів − 27;
→ підводних човнів − 1;
→ автомобільної техніки та автоцистерн − 17 383 (+72);
→ спеціальної техніки − 2085 (+6).
- 19 травня 2024 року загарбники завдали ударів по місту Вовчанськ та його громаді – загинула людина, троє поранених, є руйнування.
- Цього самого дня окупанти завдали ударів по Куп'янському району на Харківщині – попередньо, з "Урагану". Відомо про п'ятьох загиблих та 10 поранених.
- Також ворог вдарив "Іскандером" по базі відпочинку в селі Черкаська Лозова Харківської області. Серед загиблих була вагітна жінка.
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