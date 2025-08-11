Сырский поручил масштабировать внедрение роботизированных комплексов для эвакуации раненых

Александр Сырский (Фото: Facebook-аккаунт главкома)

Силам обороны следует масштабировать применение наземных роботизированных комплексов (НРК) для эвакуации раненых. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский по результатам ежемесячного совещания по вопросам военной медицины и медицинского обеспечения.

По его словам, ударные дроны существенно увеличивают глубину фронта – при таких условиях значительно усложнилась эвакуация раненых с поля боя. Сырский отметил, что в нынешних обстоятельствах все труднее соблюдать требования по оперативной эвакуации.

"Однако должны искать эффективные ответы на эти вызовы. Кроме улучшения подготовки и обеспечения личного состава и медицинских подразделений, ситуацию можно улучшить благодаря новым техническим подходам к эвакуации, в частности через применение беспилотных систем и НРК", — сказал главком.

О своем опыте в этой сфере доложили представители Десантно-штурмовых войск ВСУ, конкретно – 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.

По итогам совещания Сырский определил задачи по развитию медицинской службы в ВСУ.

"Нам следует масштабировать применение НРК для эвакуации раненых, улучшить обеспечение медицинских подразделений бронированной и эвакуационной техникой, реализовать другие логистические и организационные решения для своевременной транспортировки раненых и оказания им квалифицированной помощи", – добавил главком.