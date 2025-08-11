Сирський доручив масштабувати застосування роботизованих комплексів для евакуації поранених

Олександр Сирський (Фото: Facebook-акаунт головкома)

Силам оборони слід масштабувати застосування наземних роботизованих комплексів (НРК) для евакуації поранених. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський за результатами щомісячної наради з питань військової медицини та медичного забезпечення.

За його словами, ударні дрони суттєво збільшують глибину фронту – за таких умов значно ускладнилася евакуація поранених з поля бою. Сирський зазначив, що за нинішніх обставин дедалі важче дотримуватися вимог щодо оперативної евакуації.

"Однак маємо шукати ефективні відповіді на ці виклики. Крім поліпшення підготовки й забезпечення особового складу та медичних підрозділів, ситуацію можливо покращити завдяки новим технічним підходам до евакуації, зокрема через застосування безпілотних систем і НРК", – сказав головком.

Про свій досвід у цій сфері доповіли представники Десантно-штурмових військ ЗСУ, конкретно – 25 окремої повітрянодесантної бригади.

За підсумками наради Сирський визначив завдання щодо розвитку медичної служби в ЗСУ.

"Нам слід масштабувати застосування НРК для евакуації поранених, поліпшити забезпечення медичних підрозділів броньованою та евакуаційною технікою, реалізувати інші логістичні й організаційні рішення для своєчасного транспортування поранених і надання їм кваліфікованої допомоги", – додав головком.