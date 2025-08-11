Сирський доручив масштабувати застосування роботизованих комплексів для евакуації поранених
Силам оборони слід масштабувати застосування наземних роботизованих комплексів (НРК) для евакуації поранених. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський за результатами щомісячної наради з питань військової медицини та медичного забезпечення.
За його словами, ударні дрони суттєво збільшують глибину фронту – за таких умов значно ускладнилася евакуація поранених з поля бою. Сирський зазначив, що за нинішніх обставин дедалі важче дотримуватися вимог щодо оперативної евакуації.
"Однак маємо шукати ефективні відповіді на ці виклики. Крім поліпшення підготовки й забезпечення особового складу та медичних підрозділів, ситуацію можливо покращити завдяки новим технічним підходам до евакуації, зокрема через застосування безпілотних систем і НРК", – сказав головком.
Про свій досвід у цій сфері доповіли представники Десантно-штурмових військ ЗСУ, конкретно – 25 окремої повітрянодесантної бригади.
За підсумками наради Сирський визначив завдання щодо розвитку медичної служби в ЗСУ.
"Нам слід масштабувати застосування НРК для евакуації поранених, поліпшити забезпечення медичних підрозділів броньованою та евакуаційною технікою, реалізувати інші логістичні й організаційні рішення для своєчасного транспортування поранених і надання їм кваліфікованої допомоги", – додав головком.
- У квітні повідомлялося, що Міноборони просить Міністерство охорони здоров'я розбронювати окремих медичних працівників. Згодом в оборонному відомстві пояснили, що це стосуватиметься лише медиків, які пройшли підготовку за військовими спеціальностями та є критично необхідними для доукомплектування підрозділів Медичних сил ЗСУ.
- У червні головком повідомляв, що перший медбатальйон уже працює на фронті та здатен повністю забезпечити евакуацію поранених. Ключове його завдання – зберегти життя військових на певній ділянці фронту.
