Сырский посетил Покровское направление и наградил военных – фото

Александр Сырский (Фото: Facebook)

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский посетил Покровское направление и лично вручил почетные награды военным 425-го отдельного штурмового полка "Скала". Об этом Сырский сообщил на своей странице в Facebook.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

По словам Сырского, ситуация на Покровском направлении остается крайне сложной, однако силам обороны удалось ее стабилизировать и в некоторых районах даже перехватить тактическую инициативу.

Александр Сырский и военный ВСУ (Фото: Facebook)

Военный ВСУ (Фото: Facebook)

"Покровское направление – один из самых сложных участков фронта российско-украинской войны. Однако благодаря мужеству и умелым действиям воинов Сил обороны нам удалось стабилизировать ситуацию в этой операционной зоне в Донецкой области и кое-где перехватить тактическую инициативу", – сказал Главнокомандующий.

Сырский отметил, что 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" уже зарекомендовал себя как подразделение, способное эффективно действовать в условиях активной обороны. В этом году подразделение продемонстрировало результативность в районе поселка Шевченко, а ранее, в 2022-м — во время Харьковской наступательной операции, в частности в Изюме.

"Солдаты, сержанты, офицеры, вы с честью выполняете поставленные задачи. Украина верит в вас, и на вас всегда можно положиться. Еще раз выражаю вам искреннюю благодарность. Слава Украине! Героям слава!" – подчеркнул Сырский.

15 апреля 2025 года Наев сообщил, что украинские военные деоккупировали село Днепроэнергия в Донецкой области.

17 апреля Сырский заявил, что за последние недели Силы обороны освободили около 16 квадратных километров территории в районе трех населенных пунктов вблизи Покровска в Донецкой области.