Сирський відвідав Покровський напрямок та нагородив військових – фото

Олександр Сирський (Фото: facebook головкома)

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський відвідав Покровський напрямок і особисто вручив почесні відзнаки військовим 425-го окремого штурмового полку "Скала". Про це Сирський повідомив на своїй сторінці в Facebook.

За словами Сирського, ситуація на Покровському напрямку залишається вкрай складною, однак силам оборони вдалося стабілізувати її та в деяких районах навіть перехопити тактичну ініціативу.

Олександр Сирський та військовий ЗСУ (Фото: Facebook)

Військовий ЗСУ (Фото: Facebook)

"Покровський напрямок – одна з найскладніших ділянок фронту російсько-української війни. Однак, завдяки мужності та вмілим діям воїнів Сил оборони, нам вдалося стабілізувати ситуацію у цій операційній зоні на Донеччині та подекуди перехопити тактичну ініціативу", – сказав Головнокомандувач.

Сирський зазначив, що 425-й окремий штурмовий полк "Скала" вже зарекомендував себе як підрозділ, здатний ефективно діяти в умовах активної оборони. Цього року підрозділ продемонстрував результативність у районі селища Шевченко, а раніше, у 2022-му – під час Харківської наступальної операції, зокрема в Ізюмі.

"Солдати, сержанти, офіцери, ви з честю виконуєте поставлені завдання. Україна вірить у вас, і на вас завжди можна покластися. Ще раз висловлюю вам щиру вдячність. Слава Україні! Героям слава!" – наголосив Сирський.

15 квітня 2025 року Наєв повідомив, що українські військові деокупували село Дніпроенергія у Донецькій області.

17 квітня Сирський заявив, що за останні тижні Сили оборони звільнили близько 16 квадратних кілометрів території в районі трьох населених пунктів поблизу Покровська у Донецькій області.