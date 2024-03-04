Сырский доложил Зеленскому о кадровых перестановках в бригадах на фронте и ротациях

Зеленский заявил, что Сырский проинформировал его об оперативной обстановке на основных направлениях

Александр Сырский (Фото: ВСУ)

Президент Владимир Зеленский заявил, что главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский доложил ему о результатах аудита в войсках. Об этом он сообщил по итогам селекторного совещания.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, на заседании министр обороны Рустем Умеров и представители его ведомство рассказали о фактических поставках вооружений и боеприпасов, а также о планах на март.

Сырский доложил об оперативной обстановке на главных направлениях фронта, аудите ВСУ, ротациях бригад и кадровых решений в ней.

Также были доклады разведок, Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел.

Ранее главком заявил, что некоторые бригады не могут удержать оборону из-за недостаточной квалификации командиров и штабов.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия говорил, что в Силах обороны есть тысячи военнослужащих, которые ни разу не были на передовой.

Руководство Украины ожидало от Сырского проведения "аудита" военнослужащих, так как из 1 млн мобилизованных в реальных боевых действиях участвовали всего до 300 000 человек.

Зеленский перечислял восемь изменений, которых ждет в ближайшее время в обновленных ВСУ. Один из пунктов – построить в армии действенную систему ротаций.

Читайте также: Сырский назвал приоритеты на должности главкома ВСУ: Жизни бойцов, БпЛА, оружие, штабы, логистика