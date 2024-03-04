Сирський доповів Зеленському про кадрові перестанови у бригадах на фронті та ротаціях
Президент Володимир Зеленський заявив, що головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський доповів йому про результати аудиту у військах. Про це він повідомив за підсумками селекторної наради.
За його словами, на засіданні міністр оборони Рустем Умєров та представники його відомства розповіли про фактичні постачання озброєнь та боєприпасів, а також плани на березень.
Сирський доповів про оперативну ситуацію на головних напрямках фронту, аудит ЗСУ, ротації бригад і кадрові рішення в ній.
Також були доповіді розвідок, Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ.
Раніше головком заявив, що деякі бригади не можуть утримати оборону через недостатню кваліфікацію командирів та штабів.
- Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія казав, що у Силах оборони є тисячі військовослужбовців, які жодного разу не були на передовій.
- Керівництво України очікувало від Сирського проведення "аудиту" військовослужбовців, оскільки з 1 млн мобілізованих у реальних бойових діях брали участь лише до 300 000 осіб.
- Зеленський перераховував вісім змін, на які чекає найближчим часом в оновлених ЗСУ. Один із пунктів – побудувати в армії дієву систему ротацій.
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