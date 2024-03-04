Сирський доповів Зеленському про кадрові перестанови у бригадах на фронті та ротаціях

Зеленський заявив, що Сирський поінформував його про оперативну ситуацію на основних напрямках

Олександр Сирський (Фото: ЗСУ)

Президент Володимир Зеленський заявив, що головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський доповів йому про результати аудиту у військах. Про це він повідомив за підсумками селекторної наради.

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За його словами, на засіданні міністр оборони Рустем Умєров та представники його відомства розповіли про фактичні постачання озброєнь та боєприпасів, а також плани на березень.

Сирський доповів про оперативну ситуацію на головних напрямках фронту, аудит ЗСУ, ротації бригад і кадрові рішення в ній.

Також були доповіді розвідок, Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ.

Раніше головком заявив, що деякі бригади не можуть утримати оборону через недостатню кваліфікацію командирів та штабів.

Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія казав, що у Силах оборони є тисячі військовослужбовців, які жодного разу не були на передовій.

Керівництво України очікувало від Сирського проведення "аудиту" військовослужбовців, оскільки з 1 млн мобілізованих у реальних бойових діях брали участь лише до 300 000 осіб.

Зеленський перераховував вісім змін, на які чекає найближчим часом в оновлених ЗСУ. Один із пунктів – побудувати в армії дієву систему ротацій.

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