Сырский: Мятеж Пригожина не повлиял на боевые действия. Я думаю, история Вагнера закончена

Командующий Сухопутных войск Александр Сырский считает, что история террористической группы Вагнера будет закончена после "мятежа" ее главаря Евгения Пригожина. Об этом он сообщил в интервью каналу ABC News.

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По его словам, Вагнер отошел с фронта более месяца назад, а поэтому их "бунт" против военного руководства России не повлиял на боевые действия.

"А как он повлияет на события в России, если повлияло и там стало бы хуже, нам бы было лучше. Я думаю, что история Вагнера будет закончена", — заявил Сырский.

24 июня 2023 года Пригожин объявил о "походе" на Москву. Ранее он сообщил, что штабы боевиков Вагнера якобы обстреляли российские войска.

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