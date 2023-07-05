Сырский: Мятеж Пригожина не повлиял на боевые действия. Я думаю, история Вагнера закончена
05.07.2023, 06:21
Александр Сырский (Фото: СИРСЬКИЙ/Telegram)
Командующий Сухопутных войск Александр Сырский считает, что история террористической группы Вагнера будет закончена после "мятежа" ее главаря Евгения Пригожина. Об этом он сообщил в интервью каналу ABC News.
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По его словам, Вагнер отошел с фронта более месяца назад, а поэтому их "бунт" против военного руководства России не повлиял на боевые действия.
"А как он повлияет на события в России, если повлияло и там стало бы хуже, нам бы было лучше. Я думаю, что история Вагнера будет закончена", — заявил Сырский.
24 июня 2023 года Пригожин объявил о "походе" на Москву. Ранее он сообщил, что штабы боевиков Вагнера якобы обстреляли российские войска.
- Вечером следующего дня Пригожин договорился с властями РФ и увел боевиков.
- Пресс-секретарь российского диктатора Песков заявил, что Пригожин уехал в Беларусь, а дело против него якобы закрыли.
- Российский диктатор Путин сообщил, что на содержание террористической Группы Вагнера российское государство за год потратило около $1 млрд.
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