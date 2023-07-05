Сирський: Заколот Пригожина не вплинув на бойові дії. Я думаю, що історія Вагнера закінчена
05.07.2023, 06:21
Олександр Сирський (Фото: СИРСЬКИЙ/Telegram)
Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський вважає, що історію терористичної групи Вагнера буде закінчено після "заколоту" її ватажка Євгенія Пригожина. Про це він повідомив в інтерв'ю ABC News.
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За його словами, Вагнер відійшов з фронту понад місяць тому, а отже їхній "бунт" проти військового керівництва Росії не вплинув на бойові дії.
"А як він вплине на події в Росії, якби вплинуло і там стало б гірше, нам було б краще. Я думаю, що історія Вагнера буде закінчена", — заявив Сирський.
24 червня 2023 року Пригожин оголосив про "похід" на Москву. До цього він повідомив, що штаби бойовиків Вагнера нібито обстріляли російські війська.
- Увечері наступного дня Пригожин домовився з владою РФ та відвів бойовиків. Прессекретар російського диктатора Пєсков заявив, що Пригожин поїхав до Білорусі, а справу проти нього нібито закрили.
- Російський диктатор Путін повідомив, що на утримання терористичної Групи Вагнера російська держава за рік витратила близько $1 млрд.
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