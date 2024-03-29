Сырский об отставке Залужного: Мы были командой, президент так решил, приказы не обсуждаю
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский высказал мнение, что у президента Владимира Зеленского были причины для замены его предшественника Валерия Залужного. Об этом он сообщил в интервью Укринформу.
По его словам, военные не обсуждают приказы и если у главы государства были причины для такого решения во время войны, то это значит, что они существенные.
Он отметил, что работал с Залужным плечом к плечу с начала большой войны и ранее, как одна команда, а также пожелал предшественнику удачи на должности посла в Великобритании.
Генерал сказал, что новое командование отрабатывает алгоритмы работы военного управления на всех уровнях — речь идет о планировании боевых действий с учетом нужд фронта.
"От четкой работы этой вертикали, охватывающей планирование и обеспечение боевых действий, от своевременной поставки новейшего оружия и боеприпасов от наших западных партнеров зависит не только успех каждой из военных операций, но и жизнь людей. Об этом следует помнить командирам всех уровней, да и нашим союзникам на Западе мы постоянно об этом напоминаем", — заявил Сырский.
Военачальник подчеркнул, что штабы должны полностью понимать ситуацию на фронте, для чего нужна квалификация офицеров.
"Могу подтвердить, что состав Генерального штаба и других органов военного управления будет обновлен благодаря боевым офицерам с большим практическим опытом боевых действий, который они приобретали на полях уже этой войны", — резюмировал главком.
- 8 февраля 2024 года президент Зеленский уволил Валерия Залужного и назначил на должность главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Залужному он предложил "остаться в команде", однако не уточнил, на каком посту. 9 февраля Зеленский присвоил звание Героя Украины Залужному.
- Зеленский объяснил смену главнокомандующего ВСУ и ряда военных командиров необходимостью "перезагрузки".
- 7 марта президент согласовал кандидатуру бывшего главнокомандующего Вооруженными Силами Украины на должность посла Украины в Британии.
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