Сирський про відставку Залужного: Ми були командою, але президент так вирішив, накази не обговорюю

Сирський заявив, що бажає Залужному успіху на його новій посаді посла у Британії

Олександр Сирський та Валерій Залужний (Фото: ЗСУ)

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський висловив думку, що президент Володимир Зеленський мав причини для заміни його попередника Валерія Залужного. Про це він повідомив у інтерв'ю Укрінформу.

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За його словами, військові не обговорюють накази і якщо глава держави мав причини для такого рішення під час війни, то це означає, що вони суттєві.

Він зазначив, що працював із Залужним пліч-о-пліч з початку великої війни й раніше, як одна команда, а також побажав попереднику успіху на посаді посла у Великій Британії.

Генерал сказав, що нове командування відпрацьовує алгоритми роботи військового управління на всіх рівнях, йдеться про планування бойових дій з урахуванням потреб фронту.

"Від чіткої роботи цієї вертикалі, що охоплює планування та забезпечення бойових дій, від своєчасного постачання новітньої зброї та боєприпасів від наших західних партнерів залежить не лише успіх кожної з військових операцій, але й життя людей. Про це слід пам'ятати командирам усіх рівнів, та й нашим союзникам на Заході ми постійно про це нагадуємо", – заявив Сирський.

Воєначальник наголосив, що штаби мають повністю розуміти ситуацію на фронті, для чого потрібна кваліфікація офіцерів.

"Можу підтвердити, що склад Генерального штабу та інших органів військового управління буде оновлено завдяки бойовим офіцерам з великим практичним досвідом бойових дій, який вони набували на полях уже цієї війни", – резюмував головком.

8 лютого 2024 року президент Зеленський звільнив Валерія Залужного та призначив на посаду головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Залужному він запропонував "залишитися в команді", проте не уточнив, на якій посаді. 9 лютого Зеленський надав звання Героя України Залужному.

Зеленський пояснив зміну головнокомандувача ЗСУ та низки військових командирів необхідністю "перезавантаження".

7 березня президент погодив кандидатуру колишнього головнокомандувача Збройних Сил України на посаду посла України у Британії.

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